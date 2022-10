Dostęp do brytyjskiej opieki zdrowotnej dla Polaków na pobycie tymczasowym. Czy nadal można korzystać z karty EKUZ?

Jeśli wybieramy się do Wielkiej Brytanii i nie posiadamy statusu osoby osiedlonej, mamy prawo do pobytu tymczasowego na okres 6 miesięcy. Pytanie, czy możemy w tym czasie korzystać z pomocy brytyjskiej służby zdrowia w nagłych wypadkach i jakie warunki musimy spełnić, aby to było możliwe?

Brytyjski rząd wprowadzając restrykcje imigracyjne po Brexicie zaznaczał, że pod ochroną swoich granic rozumie także ograniczony dostęp imigrantów z UE do brytyjskiej służby zdrowia, a także świadczeń socjalnych. Status zasiedlenia miał w założeniu zagwarantować zachowanie tego dostępu imigrantom z UE, jednak co w przypadku osób przyjeżdżających na Wyspy na pobyt tymczasowy ograniczający się do 6 miesięcy, które nie posiadają settled ani pre-settled status?

Opieka zdrowotna a pobyt tymczasowy w UK

Na jednej z grup na Facebooku problem pobytu tymczasowego w Wielkiej Brytanii i dostępu do służby zdrowia podjął jeden z użytkowników przytaczając sytuację swoich rodziców, którzy odwiedzają go na Wyspach korzystając właśnie z pobytu tymczasowego:

„Witam serdecznie i proszę o pomoc. Moi rodzice, obydwoje po 60 lat, chcą przyjechać do mnie i mnie odwiedzić , problem jest taki ze obydwoje są po ciężkich chorobach i trochę się boją, gdyby coś się stało, typu że trzeba by było jechać do lekarza itd. Czy ktoś może mi powie lub pomoże, czy da radę jakoś wykupić dla nich ubezpieczenie tak, żeby mogli spokojnie tutaj pójść do szpitala w razie, gdyby coś się działo i żeby ich przyjęli, mają te karty niebieskie EU, ale nie mam pojęcia, czy one wciąż się kwalifikują? Czy są one ważne wciąż po Brexicie. Bardzo proszę o pomoc i dziękuję z góry”.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie NFZ, gdzie napisano, że można posługiwać się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w trakcie tymczasowego pobytu w Wielkiej Brytanii.

„Tak, osoby mające EKUZ nadal będą mogły korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w czasie tymczasowego pobytu w Zjednoczonym Królestwie na dotychczasowych zasadach. Świadczenia zostaną im udzielone w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itp.” – czytamy na stronie.

Podano przy tym również, że kartę EKUZ należy okazać bezpośrednio brytyjskiemu świadczeniodawcy.

Co w przypadku braku karty EKUZ?

Jeśli natomiast w sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej nie mamy kraty EKUZ, można zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wystawienie Certyfikatu tymczasowego, który zastępuje EKUZ – czytamy także na stronie rządowej.

Czym jest karta EKUZ i jak ją otrzymać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem unijnym potwierdzającym nasze prawo do bezpłatnego leczenia w innych państwach UE lub EFTA, a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jak informuje strona rządowa – leczenie z EKUZ jest ograniczone. Obejmuje ono jedynie leczenie niezbędne i nieplanowane. Wyrobienie karty jest bezpłatne, a wniosek o EKUZ można złożyć na wiele sposobów. Można to zrobić osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pocztą tradycyjną na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ lub pocztą elektroniczną (jedynie w przypadku wniosków pracowniczych o EKUZ).

Kto jest uprawniony do EKUZ?

Otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą osoby, które są uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli ubezpieczone (np. pracujące lub będące na emeryturze). Do EKUZ mogą mieć prawo także osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (będą to np. dzieci do 18. roku życia, które mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez dziadka lub rodzica).

Dokumenty wymagane do wydania EKUZ

Aby starać się o EKUZ wymagane są następujące dokumenty:

- w przypadku uczniów/studentów (mających ukończone 18 lat) – legitymacja potwierdzająca kontynuację nauki.

- gdy wyjeżdżamy za granicę w związku z podjęciem pracy – wymagany jest wydawany przez ZUS lub KRUS dokument A1.

- gdy wyjeżdżamy w celu poszukiwania pracy – dokument U2 wydawany przez urząd pracy.

- jeśli wniosek składamy na inną osobę – wymagane jest upoważnienie.

We wszystkich pozostałych przypadkach musimy potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych sami i robimy to na podstawie danych z naszej bazy.

Należy jednak pamiętać, że starając się o EKUZ możemy zostać poproszeni o okazanie dokumentów potwierdzających nasze ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Szczególnie w sytuacjach, w których nie jesteśmy ubezpieczeni, ale posiadamy prawo na podstawie szczególnych uprawnień - jak podaliśmy wyżej.

