Dostawcy Deliveroo nie mają praw pracowniczych. Brytyjski sąd orzekł, że nie można ich nazwać „pracownikami”

Fot. Getty

Osoby pracujące jako dostawcy Deliveroo nie mogą zostać uznane za „pracowników” - orzekł brytyjski sąd apelacyjny. Oznacza to, że nie przysługują im prawa pracownicze związane z negocjowaniem lepszego wynagrodzenia lub godzin pracy.

Brytyjski sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie statusu zawodowego dostawców Deliveroo. W orzeczeniu stwierdzono, że dostawcy nie mogą być traktowani jak „pracownicy”, ponieważ ich kontrakty mają charakter samozatrudnienia.

Dostawcy Deliveroo nie mają praw pracowniczych w UK

W praktyce orzeczenie sądu apelacyjnego oznacza, że dostawcy Deliveroo nie mają zagwarantowanych podstawowych praw pracowniczych, takich jak zrzeszanie się w związkach zawodowych, wspólne negocjowanie podwyżek oraz ustalanie czasu pracy. Nie mają też zagwarantowanej minimalnej stawki za godzinę pracy.

Decyzja sądowa została pierwotnie wydana już w 2017 roku przez sąd niższej instancji. Teraz sąd apelacyjny utrzymał wcześniejsze postanowienie, stwierdzając, że dostawcy Deliveroo „w rzeczywistości nie są zobowiązani do osobistego świadczenia usług i mają praktycznie nieograniczone prawo do zastępstwa”. Oznacza to, że dostawcy Deliveroo mogą swoje obowiązki zawodowe swobodnie przekazywać innym, w związku z czym nie mogą być uznani za „pracowników”.

Szokujący wyzysk w centrum Wielkiej Brytanii

Sprawa statusu zatrudnienia dostawców Deliveroo związana jest z tym, że forma ich współpracy z firmą sprawia, iż nie mają zagwarantowanych podstawowych praw pracowniczych. W centrum jednego z - wydawałoby się - najbardziej cywilizowanych państw świata, osoby zatrudnione jako dostawcy rowerowi firmy Deliveroo nie mają zagwarantowanej między innymi płacy minimalnej. Co jednak gorsze - ich pracodawcy skrzętnie to wykorzystują, płacąc części zatrudnionych skandalicznie niskie stawki.

Badanie, którego wyniki ukazały się jeszcze w marcu 2021 roku, pokazuje, że spośród 300 kurierów, zajmujących się dostawą jedzenia zamówionego na wynos, aż jedna trzecia otrzymuje wynagrodzenie niższe niż minimum wage, która obecnie wynosi £8,72 za godzinę. Znaleźli się nawet tacy pracownicy, którzy zarabiają zaledwie 2 funty za godzinę ciężkiej pracy. Firma Deliveroo twierdzi, że kurierzy zarabiają średnio ponad 10 funtów za godzinę, ale analiza faktur zebranych za pośrednictwem Independent Workers’ Union of Great Britain, a przeprowadzona przez Bureau of Investigative Journalism, wykazała, że ​​ponad połowa kurierów miała niższe wynagrodzenie.