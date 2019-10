„Dostałem pre-settled, a moja żona settled status, mimo że jesteśmy tyle samo czasu w UK” - Jak się bronić przed absurdami systemu?

Fot. Getty

Jak się okazuje, bywa, że aplikacje o settled status są rozpatrywane niezbyt konsekwentnie, a system niekiedy błędnie przypisuje różne statusy (settled i pre-settled) osobom, które w Wielkiej Brytanii mieszkają dokładnie taką samą ilość czasu… Jak bronić się przed tego typu absurdami?

Na Facebooku internauta podzielił się swoim niecodziennym doświadczeniem, związanym z aplikacją o settled status. Zarówno jego żona, jak i on sam mieszkali w Wielkiej Brytanii 4,5 roku w momencie składania wniosku do Home Office. Oboje nie spełniali zatem podstawowego kryterium, dotyczącego 5 lat nieprzerwanego pobytu w UK, które uprawnia do otrzymania pełnego statusu osoby osiedlonej.

Mimo, że oboje powinni dostać jedynie pre-settled status, decyzja systemu okazała się dość zaskakująca. Mężczyzna dostał - zgodnie z oczekiwaniami - pre-settled status, jednak jego żona otrzymała pełny settled status… Absurd ten w przypadku tej pary nie był oczywiście krzywdzący, ponieważ mężczyzna otrzymał to, co powinien otrzymać (według zasad Home Office), a kobieta dostała więcej, niż jej przysługiwało. Można więc powiedzieć, że jedno z nich miało po prostu "szczęście", a drugie niczego nie straciło.

Jednak niesprawiedliwość i niezrozumiałość decyzji Home Office razi w tym przypadku mocno w oczy. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie pomyłki są z korzyścią dla osób aplikujących. Media nagłośniły już wiele przypadków, gdy osoba spełniająca kryteria do otrzymania settled status, dostawała tylko pre-settled status.

Jak bronić się przed absurdami systemu?

Na jednej z grup na Facebooku osoby aplikujące o settled status radzą, by uważać na to, co proponuje nam system Home Office w odpowiedzi na naszą aplikację. Decyzję ministerstwa - przesłaną do nas w wiadomości email - można bowiem zaakceptować, ale nie trzeba, jeśli są ku temu poważne powody.

Przykładowo, jeśli udowodniłeś, że mieszkasz w UK więcej niż 5 lat nieprzerwanie, a w odpowiedzi od ministerstwa otrzymujesz informację, że przyznano Ci jedynie pre-settled status, masz prawo nie zaakceptować podjętej przez system decyzji. Zamiast zgody, powinieneś przesłać do Home Office więcej dokumentów, potwierdzających długość Twojego realnego pobytu w UK.

