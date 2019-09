Dostajesz wynagrodzenie w funtach? Sprawdź, ile płacisz za członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej! [kalkulator internetowy]

Fot. Getty

Chcesz wiedzieć, jaka część Twojej wypłaty trafia wprost do Unii Europejskiej? W internecie pojawiła się ciekawa inicjatywa - utworzono stronę z interaktywnym kalkulatorem, który wyliczy, ile rocznie, miesięcznie lub nawet dziennie wydajesz na członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Internetowy kalkulator na podstawie podanego przez Ciebie rocznego dochodu, wyliczy, ile z tej kwoty „oddajesz” do wspólnej unijnej kasy. Wyliczenie pokazuje Twój finansowy wkład do Unii Europejskiej przeliczony na rok, miesiąc, tydzień oraz dzień. Dodatkowo, możesz też zobaczyć, ile z Twojego wynagrodzenia przeznaczane jest na inne państwowe „składki”, takie jak podatki czy ubezpieczenie społeczne.

Autorzy inicjatywy zaznaczają, że kalkulator internetowy wylicza jedynie w przybliżeniu, upraszczając niektóre kwestie. Pełni on głównie funkcję ilustrującą, pokazując przybliżony obraz proporcji różnych „składek” zawartych w Twoim wynagrodzeniu.

Przykładowo, jeśli Twój roczny dochód wyniósł 16 000 funtów, to rocznie do UE trafia 0,7 proc. tej kwoty, czyli £12,17. Kalkulator dostępny jest w linku: How much do you contribute to EU membership?

W internecie znaleźć można także inny kalkulator interaktywny, który z kolei wylicza, ile do tej pory wydałeś na Brexit. Przykładowo, dla wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1314 funtów kalkulator wyliczył przybliżony koszt Brexitu £183,96 - w tym przypadku strata spowodowana jest różnicą w kursie funta między końcem września 2019 roku a dniem poprzedzającym referendum w 2016 roku.

