Dorset Police apeluje o pomoc w znalezieniu zaginionej Polki i jej rocznego synka

Fot: Dorset Police

Oficerowie Dorset Police zwrócili się z oficjalnym apelem o pomoc w odnalezieniu zaginionej Polki i jej rocznego synka. Na łamach "Polish Express" przedstawiamy treść ich komunikatu i trzymamy kciuki za bezpieczne odnalezienie się naszej rodaczki.

Brytyjska policja zwraca się do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety z Polski i jej rocznego synka, którzy zaginęli w Bournemouth (hrabstwo Dorset). Dorset Police otrzymała zawiadomienie w tej sprawie około godziny 18:45, w środę 14 kwietnia 2021 roku. 32-letnia Małgorzata Jarecka wraz ze swoim rocznym synkiem nie pojawiła się w domu. Wszystko wskazuje na to, że po raz ostatni widziano ją we wtorek, 13 kwietnia 2021 roku, około godziny 9:30 w pobliżu dworca kolejowego w Bournemouth. Przebywała tam wraz ze swoim synkiem. Według ustaleń policji mieli razem udać się do szkockiego Aberdeen.

Brytyjska policja zwraca się z apelem w sprawie zaginionej Polki

Jak podaje Dorset Police w swoim oficjalnym komunikacie z wczoraj kobieta mierzy około 160 centymetrów wzrostu i wyróżnia się szczupłą budową ciała. Ma długie, czarne włosy, z lekka falujące. Znakiem charakterystycznym jest blizna na czole. Zaznaczono również, że czasem nosi okulary.

"Małgorzata opuściła szereg zaplanowanych spotkań, co było dla niej zachowaniem niecodziennym" - komentował detektyw Jez Noyce, główny inspektor policji w hrabstwie Dorset. "Bardzo zależy nam na znalezieniu jej i jej syna, aby upewnić się, że są bezpieczni i czują się dobrze. Prowadzimy szereg działań mających na celu ustalenie miejsca jej pobytu, ale do tej pory zakończyły się one niepowodzeniem" - dodaje Noyce w oficjalnym komunikacie.

Jeśli masz jakieś informacje - ZGŁOŚ się! Jeśli możesz, podaj tę informację dalej!

"Apeluję do każdego, kto widział Małgorzatę lub kobietę pasującą do podanego wyżej opisu, której towarzyszy małe dziecko, aby niezwłocznie skontaktował się z policją w Dorset. Wreszcie, jeśli czytasz ten apel, Małgorzato - proszę skontaktuj się z nami, chcemy się tylko upewnić, że wszystko jest w porządku”.

Redakcja "Polish Express" podpisuje się pod tym apelem! Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Małgorzaty jest proszony o skontaktowanie się z policją w Dorset pod adresem: www.dorset.police.uk, poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 101, podając numer zdarzenia 14:692.