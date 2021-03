Wszyscy dorośli w UK mają testować się na koronawirusa dwa razy w tygodniu

Wszystkie osoby pełnoletnie w Wielkiej Brytanii mają zostać poproszone o wykonywanie dwóch testów na obecność koronawirusa w tygodniu, jak donoszą brytyjskie media. Ma to pomóc w daslzym rozluźnianiu restrykcji w UK i zwalczaniu pandemii.

Jak donosi "The Times" rząd UK ma ruszyć z masowym testowaniem praktycznie całego brytyjskiego społeczeństwo. W ramach rozluźniania restrykcji i stopniowego wracania do normalności każda dorosła osoba mieszkająca na Wyspie ma zostać poproszona o wykonanie testu na obecność koronawirusa co najmniej dwa razy w tygodniu. Czemu takie regulacje mają służyć? Według władz regularne i masowe testowanie zahamuje w dużym stopniu dalsze rozprzestrzenianie się Covid-19 w UK i skutecznie pomoże zidentyfikować osoby, u których występują niepokojące objawy.

Rząd ma ruszyć z akcją masowego testowania

Aby zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji uruchomiona zostanie krajowa kampania informacyjna, aby promować wśród mieszkańców UK postawę polegającą na "odegraniu swojej roli" w walce z pandemią. Poza tym w kraju ma być również prowadzony monitoring ścieków, który ma pomóc zidentyfikować te obszary, w których wskaźniki zachorowań znajdują się na niepokojąco wysokim poziomie.

Co mają na celu działania tego typu? Rząd spodziewa się, że będzie to skuteczny sposób na walkę z pandemią i całkowicie wyeliminuje potrzebą nakładania lokalnych ograniczeń i krajowych lockdownów w przyszłości.

Według mediów każdy dorosły w UK będzie musiał dwa razy w ciągu tygodnia wykonać test

Warto również przypomnieć, że wyciekły również dokumenty sugerujące, że premier UK oraz brytyjski minister zdrowia wstępnie zgodzili się na propozycję dotyczącą obowiązkowych szczepień na COVID-19 dla pracowników domów opieki w Anglii. O przecieku poinformował magazyn „Telegraph”. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Wyciekły plany rządu dotyczące obowiązkowych szczepień dla pracowników domów opieki w Anglii, donosi „Telegraph”"

Dodajmy, że testy, które mają być używane w tym celu to tzw.: "lateral flow tests", które dają wynik już po 30 minutach i nie trzeba ich wysyłać do laboratorium w celu dalszej analizy.