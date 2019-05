Dorośli utrzymywani przez rodziców – Ten obrazek stał się hitem internetu!

Fot. Facebook

Obrazek, na którym młody mężczyzna jest wieziony w wózku przez emerytów, stał się prawdziwym hitem internetu i... wywołał ożywioną dyskusję nad dorosłymi ludźmi, którzy pozostają na przysłowiowym „garnuszku” u rodziców.

Dlaczego obrazek wzbudził aż takie emocje? Cóż, odpowiedź na to pytanie jest dosyć oczywista – w Europie rośnie pokolenie ludzi, którzy nie potrafią zerwać „pępowiny” łączącej ich z rodzicami. Młodzi ludzie, zamiast w pewnym momencie swojego życia iść na swoje, korzystają z dobroci rodziców i często nie tylko z nimi mieszkają (oszczędzając tym samym na indywidualnym wynajmie), ale nawet dają im się utrzymywać.

Przeczytaj także: List od Czytelnika: Jak mam się starać o settled status dla dziecka?

Autorom obrazka nie chodzi zapewne o sytuacje graniczne, gdy młodzi ludzie, na przykład na skutek kryzysu gospodarczego, znajdują się w trudnej sytuacji. Obrazek ma wydźwięk prześmiewczy i zwraca uwagę na dorosłych ludzi, którzy wykorzystują miłość rodzicielską do własnych celów. W pewnym momencie życia role powinny się odwrócić i to młodzi ludzie powinni przejąć ciężar utrzymania rodziny, natomiast na obrazku widzimy, że wielu dorosłych w wieku produkcyjnym wcale się do tego nie kwapi.

Młoda mama położyła dziecko na ziemi. W internecie zawrzało

W internecie nie zabrakło ostrych komentarzy pod adresem dorosłych wciąż żyjących na garnuszku rodziców. „Tak właśnie wygląda życie wielu młodych ludzi niestety. Niekiedy jest im tak wygodnie, że nie mają ani motywacji, ani zamiaru się usamodzielnić i żyją "na garnuszku rodziców czy rodziny", w szerokim tego pojęcia znaczeniu. Bezpieczeństwo i strefa komfortu ponad własną godność j ambicje... ” - napisała na FB jedna z internautek. „Znam takich, nigdy nie zrozumiem tej niechęci do usamodzielnienia się. Dla mnie logicznym jest, że człowiek kończy szkołę, idzie do pracy o wyprowadza się od rodziców, jest samodzielny. Oczywiście są wyjątki gdzie sytuacja na to nie pozwala(np. Rodzice potrzebują pomocy). Niestety co raz więcej niedojrzałe dorosłych wiecznie "pod opieką " rodziców” - dodała inna młoda forumowiczka.

Jaki jest koszt utrzymania dziecka w Wielkiej Brytanii?

W komentarzach pod obrazkiem zamieszczonym na jednej z grup na Facebooku znalazły się też jednak i takie, w których wzięto „dorosłe dzieci” w obronę. „Czy są sobie winni? Tak nie do końca, bo kiedy sami rodzice dorastali, to niczego nie było i teraz rekomensują dla kolejnego pokolenia wszystko, czego sami nie mieli, to bardziej jest wina obyczajów i braku informacji wychowawczych. W dzisiejszych czasach jest to oczywiste, wtedy nie było. Gdy wprowadzony był model " bezstresowego wychowania" i oczywiście był interpretowany z kompletnym odjęciem obowiazków oraz granic dla dziecka.... rezultatem potem byli ludzie antyspołeczni, wykolejeni, łamiący prawo, nieuznający autorytetów, kombinatorzy , nieprzestrzegający żadnych zasad..... chciano dobrze...... ” - zaznaczył jeden z internautów. „Przeważnie winą obarczane jest takie dziecko, a ja myślę, ze to wina rodziców. Nadopiekuńczość, rozpieszczanie i brak przygotowania do życia sprawia, że dorastają łamagi życiowe. Wychowanie nie polega tylko na bezgranicznym dawaniu wszystkiego na tacy i poświęcaniu się. Niektórzy nie rozumieją, że tym sposobem robią wielka krzywdę swoim dzieciom” - dodała z kolei młoda Polka.