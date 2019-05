Dorośli Brytyjczycy NADAL śpią ze swoimi... maskotkami z dzieciństwa!

Więcej, niż jedna trzecia dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii przyznała się, że nadal sypia ze swoją maskotką z dzieciństwa. Co więcej - aż 15% przyznało, że bez niej... nie może zasnąć w nocy!

Badanie przeprowadzone przez Hotpoint wykazało, że dokładnie 34 procent wszystkich dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii nadal śpi w łóżku ze swoją ukochaną maskotką z dzieciństwa. Jeszcze większy odsetek - 44 procent - nadal posiada swojego pluszaka, choć niekiedy "mieszka" on w ich rodzinnym domu. Dodatkowo 15% przyznało się, że ma problemy z zaśnięciem bez swojej ukochanej maskotki.

CZYTAJ TEŻ: Kara śmierci, niebieskie paszporty i kary cielesne w szkołach - to zmiany, jakich chcą Brytyjczycy po wyjściu z UE

Ale to nie wszystko - 17 procent dorosłych Wyspiarzy w ankiecie zaznaczyło, że gdy poczują się źle przytulają się ze swoim pluszowym misiem, a niemal co dziesiąty (dokładnie 9%) przyznał, że woli spać z pluszakiem, niż ze swoim obecnym partnerem życiowym! 11 procent mieszkańców UK zabiera swojego ukochanego misia na wakacje, a 5% nie rozstaje się z nim na co dzień i... bierze go do pracy!

Z największym odsetkiem osób dorosłych, które są przywiązane do swoich maskotek z dzieciństwa mamy do czynienia w Plymouth - aż 3/4 mieszkańców tego miasta przyznało się do posiadania ukochanych przytulanek. 24% Brytyjczyków przyznało, że utrata pluszaka była dla nich "druzgocącym przeżyciem". Spośród nich 21 procent mężczyzn i 19 procent kobiet uznało, że w tej sytuacji poczuli się, jakby stracili swojego najlepszego przyjaciela.

GORĄCY TEMAT: Nigel Farage "zaatakowany" w Newcastle - szef Brexit Party został trafiony... czekoladowym szejkiem!

Co ciekawe badanie wykazało również, że mężczyźni są bardziej skłonni przyznać do tego, że pozbyli się pamiątki swojego utraconego dzieciństwa. Tylko 34% twierdzi, że nadal ma swoją ukochaną maskotkę, w porównaniu do odsetka kobiet, który sięga 50%.

- Mogą stanowić wspaniałe źródło komfortu na wszystkich etapach życia, a my rozumiemy, jak ich utrata lub uszkodzenie mogą spowodować znaczące wstrząsy emocjonalne- komentowała Jennifer Taylor z firmy Hotpoint.