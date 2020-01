Dorosła kobieta udawała 16-letniego chłopca, aby uwodzić nastolatki w internecie

Fot: Met Police

Tą sprawą żyje cała Wielka Brytania - dorosła kobieta udawała w mediach społecznościowych 16-letniego chłopca, aby uwodzić nastoletnie dziewczyny.

W wieku 21 lat Gemma Watts w przestrzeni mediów społecznościowych udawała szesnastoletniego chłopca i uwodziła dziewczyny w wieku od 14 do 16 lat. Jako "Jake Waton" miała zawierać intymne relacje prowadzące do przestępstw seksualnych z czterema dziewczynami. Według szacunków policji łącznie mogła zaatakować nawet do 50 ofiar. Watts jest obecnie sądzona przez Winchester Crown Court.

Przebranie kobiety pochodzącej z Enfield nie było zbyt wyszukane - na Snapchacie i Instagramie pokazywała się z włosami związanymi w kok, które chowała pod czapką z daszkiem, luźne ubrania, jak spodnie dresowe czy bluzy z kapturem, skutecznie maskowały jej kobiece kształty. Patrząc na zdjęcia udostępnione przez Met Police nietrudno się nabrać na tak banalny, ale skuteczny "kostium".

21-letniej kobiecie w ten sposób udało się nawiązać intymne relacje z czterema dziewczynkami. Przed sądem przyznała się do utrzymywania relacji z 14-latką z Hampshire i trzema 15-latkami z Surrey, Plymouth i West Midlands. Według policji wszystkie jej ofiary wierzyły, że znajdują się w związku z nastoletnim chłopcem, dopóki oficerowie nie ujawnili, że Watts w rzeczywistości była dorosłą kobietą. Była tak przekonująca w swojej roli, że ​​spędzała czas jak "Jake" z rodzicami niektórych dziewcząt.

"Wszyscy wierzyły, że są w związku z mężczyzną" jak komentował na łamach BBC detektyw Phillipa Kenwright, który pracował nad tą sprawą. Ujawnienie prawdziwej tożsamości "Jake`a" "zmieniło życie wszystkich zaangażowanych ofiar", dodaje Kenwright.

Policja zaczęła badać tę sprawę po tym, jak pewien lekarz z hrabstwa Hampshire zgłosił, że jedna z jego pacjentek pozostaje w związku ze starszym chłopcem. Miało to miejsce w marcu 2018 roku, a już w lipca Watts przyznał się, że w stosunkach z trzema pierwszymi ofiarami był aktywna seksualnie. W październiku 2018 roku ją aresztowano po tym, jak policja "nakryła" ją w pociągu z czwartą ofiarą.

W listopadzie 2019 roku Gemma Watts przyznała się do zarzucanych jej czynów - do trzech przypadków napaści seksualnej, do uwodzenia dziecka (tzw. grooming) i - co najbardziej szokujące - do napaści seksualnej z penetracją. Wyrok w jej sprawie poznamy wkrótce.