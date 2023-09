Styl życia „Doppelgänger. Sobowtór” znakomity polski thriller szpiegowski wchodzi do kin w UK 6 października

Do brytyjskich kin wchodzi film, który otwierał 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 roku. „Doppelgänger. Sobowtór” to niezwykła opowieść szpiegowska rozgrywająca się w Polsce lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

„Doppelgänger. Sobowtór” to dramat psychologiczny z elementami thrillera i filmu szpiegowskiego, inspirowanym prawdziwą historią Jamesa Bonda epoki PRL-u. Pod przybraną tożsamością, udając syna Niemki, zbudował rodzinne relacje, dzięki którym osiągną sukces w swojej szpiegowskiej karierze. To historia o tym jak świat wielkiej polityki wpływa na życie zwykłych ludzi. To historyczna opowieść z przełomu lat 70-tych i 80-tych w stylu oskarowego „Życia na podsłuchu”. Obraz w reżyserii Jana Holoubka traktuje o rozdarciu człowieka, który pod wpływem miłości chce zawrócić z drogi, z której nie ma powrotu. Zamiast miłości sieje zniszczenie, ale jako agent jest doskonały.

„Doppelgänger. Sobowtór” to nie tylko zapis działania komunistycznego agenta wywiadu, które niszczy życie wielu ludzi. To również film o relacjach międzyludzkich, a przede wszystkim o emocjach. Opowieść o sile, wytrwałości, nadziei i wierze w sprawiedliwość. To także historia o dochodzeniu do prawdy, szukaniu własnej tożsamości i konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

„»Doppelgänger« ma dla mnie kilka warstw” – komentuje reżyser. „To gatunkowa opowieść szpiegowska, rozgrywająca się po dwóch stronach żelaznej kurtyny. Bohaterami są Jan Bitner oraz podszywający się pod niego oficer wywiadu PRL Hans Steiner. W tle głównego wątku śledzimy wydarzenia Sierpnia 80, Stan Wojenny i czas transformacji”.

„Drugą warstwą filmu, ukrytą pod kryminałem, jest ta psychologiczna, dotycząca tożsamości. To opowieść o jej utracie. Fascynująca jest dla mnie równoległość bohaterów, którzy niemal równocześnie tego doświadczają. Historię Hansa i Jana chcę opowiedzieć, nawiązując w formie i inscenizacji do kina lat 70-ych. Forma filmu ma pomóc w budowaniu wewnętrznego krajobrazu bohaterów” – podsumowuje Jan Holoubek.

Premier filmu „Doppelgänger. Sobowtór” w Wielkiej Brytanii i Irlandii będzie miała miejsce 6 października 2023.

Więcej szczegółów dotyczących zakupu biletów oraz terminów seansu szukaj na stronie: https://www.facebook.com/PolskieKinoUK

OFICJALNY OPIS FILMU:

Thriller psychologiczny. Rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Główny bohater osiada we Francji, korzystając z komfortu i wolności, jakie oferował zamożny Zachód, wtapia się w lokalną społeczność w ramach działań wywiadowczych. W tle głównego wątku rozgrywa się „wielka historia” przełomu dekad — wydarzenia Sierpnia ‘80, mroczne lata stanu wojennego i w końcu czas transformacji.

OBSADA AKTORSKA:

Jakub Gierszał — Józef Wieczorek vel Hans Steiner

Tomasz Schuchardt — Jan Bitner

Emily Kusche — Nina Steiner

Wiktoria Gorodeckaja — Olga Bitner, żona Jana

Joachim Raaf — Helmut Steiner, ojciec Niny

Andrzej Seweryn — Roman Wieczorek, ojciec Józefa

Katarzyna Herman — oficer prowadząca

Jessica McIntyre — Marie Steiner, matka Niny

NAGRODY:

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda Radia Gdańsk za efekty dźwiękowe: Kacper Habisiak, Marcin Kasiński, Przemysław Kamieński, Filip Krzemień

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda za kostiumy: Weronika Orlińska

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda za scenografię: Marek Warszewski

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda za zdjęcia: Bartłomiej Kaczmarek

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda za drugoplanową rolę męską: Tomasz Schuchardt

2023 Gdynia (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych) — Nagroda za reżyserię: Jan Holoubek

