Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w UK będą obowiązywały do końca czerwca. Rząd wydłużył program pomocowy

Fot. Getty

Gdy w połowie marca kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłaszał program pomocowy dla przedsiębiorców w UK, to zakładał, że obejmie on trzy miesiące – od początku marca do końca maja. Teraz jednak, po doniesieniach o planowanych, masowych zwolnieniach na Wyspach, kanclerz wydłużył pomoc rządu o jeden miesiąc.

Wydłużenie programu pomocowego Cornavirus Job Retention Scheme to dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o przeprowadzeniu zwolnień, ponieważ obawiają się, że skutki lockdownu będą jeszcze odczuwalne przez wiele miesięcy. Informacje o niepewności przedsiębiorców i planach dokonania w najbliższym czasie masowych zwolnień dotarły do rządu, który zdecydował się nie czekać i szybko wydłużyć pomoc w dopłatach do wynagrodzeń przymusowo urlopowanych pracowników. Pierwotnie Cornavirus Job Retention Scheme miał obowiązywać do końca maja, ale Rishi Sunak właśnie wydłużył go o kolejny miesiąc – do końca czerwca.

- Dla utrzymania się ludzi w UK niezwykle istotne jest ponowne uruchomienie gospodarki, gdy będzie to bezpieczne. Dlatego będę ciągle weryfikował program pomocowy, który ma wspomóc odbudowę gospodarki – zaznaczył Rishi Sunak. A rzecznik premiera dodał w tym względzie: - Zdajemy sobie sprawę z tego, że zgodnie z prawem zwolnienia wymagają konsultacji na minimum 45 dni przed w przypadku firm zatrudniających powyżej 100 pracowników i na minimum 30 dni przed w przypadku firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników. Jeśli program pomocowy zostanie przedłużony, to wszelkie, toczące się negocjacje, zostaną wstrzymane, a przymusowy urlop pracowników będzie kontynuowany.