Doncaster: Brytyjczyk na swój własny ślub przyszedł w... t-shircie i dżinsach. Internet oszalał!

Na własny ślub w koszulce i dżinsach - co na to panna młoda?

Fot: TikTok @violetprice16x

Brytyjczyk na swoim własnym ślubie pojawił się... w koszulce i jeansach! Nagranie z tego wydarzenia stało się prawdziwym hitem mediów społecznościowych i wzbudziło żywiołowe dyskusje. Po czyjej stronie staniecie?

W angielskim Doncaster doszło do ślubu, który doczekał się przysłowiowych "pięciu minut" nie tylko w social mediach, ale również w portalach głównego nurtu. Nie od dziś wiadomo, że ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. To niezwykle ważna chwila, którą poprzedzają nierzadko tygodnie i miesiące przygotowań. Kobiety tego dnia starają się wyglądać tak pięknie, jak to jest tylko możliwe, a mężczyźni również nie pozostają w tyle... choć, nie w każdym przypadku! Violet Price z Doncaster zamieściła na TikToku krótki filmik ze ślubu swojej najlepszej przyjaciółki, 16-letniej Catherine Nicholson. Panna młoda prezentowała się iście olśniewająco, bowiem ubrała ekstrawagancką białą suknię ślubną. Z kolei pan młody już tak szykownie nie wyglądał.

Powód? Ubrał zwyczajną, czarną koszulkę z napisem "Palm Angels", niebieskie dżinsy, a całości jego "stylizacji" dopełniały przybrudzone buty.

Na ślub w koszulce i dżinsach

Jak wynika ze słów samej Violet, dziewczyna publikując swoje nagranie ze ślubu nie chciała nabijać się ze swojej przyjaciółki, tylko pokazać, że świeżo upieczone małżeństwo jest naprawdę szczęśliwe. Cóż, patrząc na wyraz twarzy panny młodej mamy jednak pewne wątpliwości co do tego faktu...

Abstrahując jednak od intencji osoby, która udostępniła to nagranie (które zostało później usunięte, dodajmy w nawiasie) w internecie wybuchła prawdziwa burza. Internauci nie mieli litości dla pana młodego, któremu ostro się dostało. "Czy on nie wiedział, że się żeni?", "ślub o 5, wypad do Weatherspoons z chłopakami o 6", "zawróciłabym go spod ołtarzy, jak tylko bym go zobaczyła" - to tylko kilka komentarzy z brzegu, w których nie brakuje cierpkiej ironii i gorzkiego sarkazmu.

Internauci nie mieli dla niego żadnej litości!

Violet odnosząc się do tych cierpkich słów poprosiła wszystkich, aby po prostu przestali się wypowiadać w tej kwestii. W końcu, to nie ich sprawa i w zasadzie w żaden sposób ich nie dotyczy. Utrzymywała, że Catherine jest "szczęśliwa i zamężna". "Na litość boską, przestańcie!" - pisała. "Ona się nie przejmuje tym, jak się ubrał. Została mężatką i tyko to się liczy" - dodawała.

A jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Czy uważacie, że pojawienie się w takim ubraniu to po prostu przegięcie czy raczej jesteści zdania, że nie ma to takiego znaczenia? Czekamy na WASZE komentarze w tej sprawie!