Donald Tusk wzywa Londyńczyków do głosowania na Jacka Rostowskiego - polskiego kandydata Change UK w eurowyborach

Nigel Farage już dawno nie miał tylu powodów do zadowolenia – liczba członków jego nowej Partii Brexit właśnie przekroczyła 85 000, a suma składek członkowskich dobiła do kwoty 2 mln funtów. Farage nie...

David Cameron w liście do Donalda Tuska napisał, że „jest otwarty na inne rozwiązanie problemu turystyki zasiłkowej” i nie obstaje już tak uparcie przy czteroletnim ograniczeniu dostępu do zasiłków dla...

PILNE: Theresa May napisała do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu do 30 czerwca

Premier May zwróciła się w czwartek z oficjalną prośbą do Unii Europejskiej o kolejne opóźnienie terminu Brexitu, tym razem do 30 czerwca, co pozwoliłoby uniknąć Wielkiej Brytanii twardego Brexitu 12 kwietnia.