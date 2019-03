Donald Tusk: UE musi stanąć po stronie przeciwników Brexitu, ponieważ brytyjski parlament ich nie reprezentuje

Donald Tusk powiedział, że Parlament Europejski musi stanąć po stronie tych Brytyjczyków, którzy opowiadają się za pozostaniem w UE, ponieważ Izba Gmin, ignorując przeciwników Brexitu, uchybia swojemu obowiązkowi właściwego reprezentowania brytyjskiego społeczeństwa.

Tusk powiedział, że miliony Brytyjczyków, którzy podpisali petycję o odwołanie art. 50 i którzy maszerowali przeciwko Brexitowi w ostatni weekend, mogą mieć teraz przekonanie, że "nie są wystarczająco reprezentowani przez parlament Wielkiej Brytanii".

Przewodniczący Rady Europejskiej przestrzegł, że ci którzy chcą pozostać w UE, nie mogą zostać "zdradzeni" i stwierdził, że obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie Brytyjczyków, którzy nie zgadzają się na Brexit - "ponieważ są oni Europejczykami".

Brytyjski rząd odrzucił petycję o rezygnacji z Brexitu podpisaną przez 5,8 mln osób

W zeszłym tygodniu przywódcy UE zatwierdzili wniosek Wielkiej Brytanii o opóźnienie Brexitu - pozostawili jednak możliwość jeszcze dłuższego opóźnienia oraz udziału UK w wyborach do PE.

- "Przed Radą Europejską powiedziałem, że powinniśmy być otwarci na znaczne przedłużenie, jeśli Wielka Brytania zechce jeszcze przemyśleć swoją strategię wyjścia z UE, co oczywiście oznaczałoby udział Wielkiej Brytanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego" - Donald Tusk powiedział eurodeputowanym w przemówieniu w Strasburgu w środę. - "Pojawiły się głosy, że dla niektórych z was byłoby to szkodliwe lub niewygodne: niech będzie jasne, że takie myślenie jest niedopuszczalne".

- "Nie można zdradzić sześciu milionów ludzi, którzy podpisali petycję o unieważnienie art. 50, miliona ludzi, którzy maszerowali w sprawie drugiego referendum i rosnącej liczby Brytyjczyków, którzy chcą pozostać w Unii Europejskiej. [Oni] mogą czuć, że nie są wystarczająco reprezentowani przez parlament Wielkiej Brytanii, ale muszą czuć, że są reprezentowani przez ciebie w tej izbie, ponieważ są Europejczykami".

Czego możemy spodziewać się w tym tygodniu w związku z Brexitem? Zobacz plan na najbliższe dni

Tusk dodał: - "Jak powiedziałem po posiedzeniu Rady Europejskiej, 12 kwietnia jest kluczową datą, jeśli chodzi o decyzję Wielkiej Brytanii dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego. 12 kwietnia to nowa data [graniczna]: przed tą datą Wielka Brytania nadal ma jasny wybór między umową, brakiem umowy, znacznym przedłużeniem i odwołaniem art. 50".

Przewodniczący RE podkreślił również - "Ci, którzy walczą o drugie referendum, o pozostanie w Unii Europejskiej - jesteśmy po ich stronie, liczymy na ich sukces, ale na razie mamy sytuację, w której Wielka Brytania chce opuścić Unię Europejską".