Donald Tusk: Pozostanie w Unii Europejskiej jest jedyną opcją „jeśli umowa ws. Brexitu jest niemożliwa”

Downing Street poinformowało, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, jeśli parlament odrzuci porozumienie zawarte między Theresą May i UE ws. Brexitu.

Sprawdzają się przewidywania ekspertów, którzy twierdzili, że kurs funta będzie się wahał. Jest to wpływ braku porozumienia w sprawie granicy irlandzkiej, co uniemożliwia zawarcie umowy między Wielką Brytanią,...

Czy królowa Elżbieta II jest zwolenniczką Brexitu? Jeszcze do niedawna najbardziej rzetelne media utrzymywały, że stanowisko monarchini nie jest w tym względzie znane, a prawdy dociekały jedynie tabloidy....

Koalicyjna partia DUP zdecydowała, że jeśli umowa o wyjściu z Unii zostanie odrzucona we wtorkowym głosowaniu, to poprze Theresę May w głosowaniu nad wotum nieufności.