Donald Tusk: Musimy wykluczyć otwarcie jakichkolwiek nowych negocjacji ws. umowy wyjścia

Na konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że nie posiada mandatu uprawniającego go do rozpoczęcia na nowo negocjacji z Wielką Brytanią ws. umowy wyjścia. Przewodniczący Rady Europejskiej zastrzegł jednocześnie, że powrót do stołu negocjacyjnego należy stanowczo wykluczyć.

Jeśli Theresa May, niesiona zwycięstwem w głosowaniu nad środowym wotum nieufności dla niej i dla jej rządu, spodziewała się osiągnąć w Brukseli ustępstwa ws. umowy wyjścia, to była w dużym błędzie. Na konferencji prasowej po szczycie Rady Europejskiej Donald Tusk, wespół z Jeanem Claudem Junckerem, wykluczyli jakąkolwiek możliwość powrotu do stołu negocjacyjnego.

- Naszą intencją jest, a było to jasne od samego początku tego procesu, że chcemy przyspieszyć proces ratyfikacji (umowy wyjścia – przyp.red.), tak na kontynencie, jak i w Wielkiej Brytanii. Wczorajsze konkluzje są, myślę, całkiem jasne i należy traktować je jako znak tego, że jesteśmy gotowi na nowo potwierdzić nasze zapewnienia i naszą dobrą wolę, jeśli chodzi o tzw. mechanizm backstop – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej, dodając jednocześnie, że nie ma on mandatu, by otwierać na nowo jakiekolwiek negocjacje.

Donaldowi Tuskowi wtórował przewodniczący Komisji Europejskiej, który powiedział, że z niepokojem patrzy na nastroje panujące w brytyjskiej Izbie Gmin. - Śledziłem debatę w Izbę Gmin i zauważyłem, że jest tam duża nieufność, jeśli chodzi o Unię Europejską. To nie jest dobra podstawa dla przyszłych relacji. Jednak aby przekonać ich, że traktujemy poważnie negocjacje o przyszłych relacjach i że traktujemy poważnie fakt, że nie chcemy, aby mechanizm backstop był stałym rozwiązaniem, musimy rozpocząć negocjacje (w sprawie umowy handlowej – przyp.red.) - zaznaczył Juncker. - Umowa rozwodowa pozostaje w mocy – dodał, akcentując fakt, że żaden z liderów pozostałych państw członkowskich UE nie chce ponownego otwarcia negocjacji z Wielką Brytanią.

