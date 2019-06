Donald Trump poróżnił kandydatów na stanowisko premiera UK. Poszło o stosunek do... „Khan’s Londonistan”

Fot. Getty

Donald Trump nie widzi nic zdrożnego w tym, żeby mieszać się w krajową politykę w UK. Sobotni tweet prezydenta USA, w którym zacytował on wpis prawicowej dziennikarki Katie Hopkins o „Khan’s Londonistan”, poróżnił kandydatów na stanowiska premiera UK.

Trzeba oddać Donaldowi Trumpowi, że z niebywałą łatwością miesza się do wewnętrznej polityki Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim prezydent USA nie ustaje w atakach na burmistrza Londynu Sadiqa Khana, czemu ponownie dał wyraz w zeszłą sobotę. „LONDYN potrzebuje nowego burmistrza ASAP. Khan to tragedia – będzie tylko gorzej!” - stwierdził Trump w tweecie, który stanowił komentarz do wpisu prawicowej dziennikarki Katie Hopkins. A trzeba wiedzieć, że w tweecie kontrowersyjnej dziennikarki znalazły się takie stwierdzenia jak “Stab-City” i “Khan’s Londonistan”.

Zapytani o stanowisko względem wpisów Donalda Trumpa kandydaci na nowego premiera UK okazali się w tej materii dosyć podzieleni. Wyraźnie krytyczne wobec amerykańskiego prezydenta stanowisko zajęli Sajid Javid, Dominic Raab i Michael Gove, natomiast Jeremy Hunt do pewnego stopnia zgodził się z opinią Trumpa. Sajid Javid zasugerował Trumpowi, by ten skupił się bardziej na sprawach dotyczących jego własnego kraju, natomiast Michael Gove stwierdził, że „udostępnianie na Twitterze wpisów Katie Hopkins jest zawsze złym pomysłem”.

Jeszcze bardziej dosadny był w tym względzie Dominic Raab, który powiedział: - Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które mówi Sadiq Khan, ale jestem dumny z tego, że muzułmanami są burmistrz Londynu oraz minister spraw wewnętrznych. Mieszkałem w Londynie i jestem dumny z tego, że to miasto jest kulturowym tyglem. Z kolei Jeremy Hunt zaznaczył: - Prezydent Trump ma swój styl i ja nie użyłbym tego typu słów. Ale obecnie panuje poczucie ogromnego rozczarowania burmistrzem Londynu, który nie potrafi położyć kresu przestępstwom z użyciem noża i który więcej czasu poświęca na politykowanie, niż na pracy nad uczynieniem z Londynu bezpieczniejszego miasta. I właśnie z tego względu w 150 proc. zgadzam się z prezydentem Trumpem.

Sam zainteresowany, burmistrz Sadiq Khan, odniósł się do słów Donalda Trumpa bez większych emocji. - To Donald Trump powinien wyjaśniać swoje tweety, a nie ja, ale to naprawdę niezwykłe, że prezydent USA powiela tweety skrajnie prawicowej aktywistki, że powiela rasistowskie tweety. To mnie właśnie niepokoi w Donaldzie Trumpie – on jest teraz uważany za takiego chłopaka z plakatu przez rasistów z całego świata, zarówno przez rasistów w tym kraju, jak i przez rasistów na Węgrzech, we Włoszech czy we Francji – zaznaczył zdegustowany Sadiq Khan.