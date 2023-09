Bez kategorii Donald Trump nie żyje – szokująca informacja pojawiła się na Twitterze syna

„Z przykrością ogłaszam, że mój ojciec, Donald Trump nie żyje. Będę kandydował na prezydenta w 2024 roku” – taka informacja pojawiła się na koncie syna byłego prezydenta o godzinie 8.25 w środę. Okazało się, że jego konto na X (byłym Twitterze) zostało zhakowane.

Rzecznik byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych szybko zaprzeczył doniesieniom o tym, że Donald Trump nie żyje.

Fałszywe doniesienia o tym, że Donald Trump nie żyje

Andrew Surabian napisał na X w sprawie doniesień o śmierci Donalda Trumpa: „FYI: To oczywiście nieprawda. Konto Dona zostało zhakowane”. Fałszywy post Trumpa Jr. został usunięty około pół godziny później. W tym jednak czasie wyświetlono go ponad 600 000 razy. W ciągu kilku minut ponownie udostępniono go ponad 1000 razy.

Przeczytaj też:

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują Breaking News

Hakerzy bawili się przednio, bo opublikowali jeszcze inne nieprawdziwe informacje na kontach innych osób. Jednym ze zhakowanych kont było to należące do handlarza kryptowalutami, Richarda Schuelera, znanego również jako Richard Heart, którego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła o sprzeniewierzenie wielomilionowych funduszy inwestycyjnych. Hakerzy napisali: „Richard Heart jest niewinny. Kiedy zostanę prezydentem, spalę SEC”.

Reakcja Donalda Trumpa

Były prezydent nie odniósł się do zhakowanego konta swojego syna, ani nieprawdziwego posta, który się na nim pojawił. Napisał jednak serię ataków na swoich przeciwników na własnej platformie – Truth Social.

„Gdybym wczoraj wygłosił to przemówienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby cały świat mógł to zobaczyć (…) wyleciałbym z polityki! Wstyd dla naszego kraju” – napisał o Bidenie.

Przeczytaj też:

Proces ws. śmierci Sary Sharif ruszy jesienią 2024 r. Kto zasiadł na ławie oskarżonych? Breaking News

Jak już wspomnieliśmy, nie tylko konto syna Donalda Trumpa padło ofiarą hakerów. Jak powiedział Forbesowi Aram Sinnreich, profesor studiów nad komunikacją na American University:

– Rozsądnie jest założyć, że wiele, jeśli nie większość znanych osób, pada codziennie ofiarą prób włamań. Amerykanie, tacy jak Donald Trump Jr., którzy prowadzą interesy i utrzymują kontakty towarzyskie z przywódcami wrogich sobie obcych mocarstw, są jeszcze bardziej narażeni niż większość”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Polska czy UK — w którym kraju bardziej odczuwa się kryzys kosztów utrzymania?

Ruszyła petycja dotycząca znacznej podwyżki emerytur

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują