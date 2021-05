Dom Michaela Schumachera, w którym przebywał od czasu wypadku, wystawiony na sprzedaż. Cena jest zawrotna

Stojący nad brzegiem Jeziora Genewskiego dom o imponującej wielkości 20 tys. metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż przez żonę Michaela Schumachera. Cena posiadłości robi wrażenie.

Żona Michaela Schumachera, Corinna zdecydowała o wystawieniu ich domu w Szwajcarii na sprzedaż. Posiadłość o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych położona nad Jeziorem Genewskim została przez nich zakupiona w 2002 roku za 3 mln funtów. Teraz para chce sprzedać ją za ponad dwukrotnie większą sumę.

Dom Michaela Schumachera na sprzedaż

Obecnie legenda Formuły 1 mieszka w pilnie strzeżonym domu na Majorce o wartości 27 mln funtów i tam przechodzi rehabilitację po poważnym wypadku, który miał w osiem lat temu. Stan zdrowia Michaela Schumachera nadal trzymany jest w ścisłej tajemnicy, a odwiedzać go mogą nieliczne osoby.

Corinna Shmumacher wystawiła ich szwajcarską posiadłość, w której Michael mieszkał przez długi czas po wypadku, na sprzedaż za 6,4 mln funtów. Według niemieckiego magazynu „Bunte” rezydencja nad Jeziorem Genewskim została opisana w ogłoszeniu jako „wyjątkowa nieruchomość w cichej i chronionej lokalizacji”.

W magazynie podano także, że w posiadłości tej Michael Schumacher znajdował się pod ścisłą ochroną i opieką, a jego żona Corinna w tym czasie zajmowała się końmi.

Stan zdrowia Schumachera

Wśród grupy nielicznych osób wtajemniczonych w stan zdrowia Schumachera jest Jean Todt, były prezydent FIA, który wypowiedział się na temat legendy F1 w grudniu ubiegłego roku.

- Widziałem Michaela w ubiegłym tygodniu. Walczy. Mój Boże, wiemy, że miał okropny i nieszczęśliwy wypadek na nartach, który doprowadził u niego do wielu problemów. Ale ma niesamowitą żonę obok siebie, ma dzieci, pielęgniarki i możemy mu życzyć wszystkiego co najlepsze oraz jego rodzinie. Jedyne co mogę zrobić, to być blisko nich, dopóki mogę coś zrobić. Jest leczony tak, aby mógł wrócić do bardziej normalnego życia – powiedział Todt o Schumacherze.