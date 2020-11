Dom Jezusa Chrystusa w Izraelu został odkryty przez brytyjskiego archeologa

Wciąż nie ma całkowitej pewności, że mamy do czynienia z domostwem, w którym dorastał Chrystus

Brytyjski archeolog jest przekonany, że udało mu się odkryć dom Jezusa. Według profesora Kena Darka istnieją "mocne argumenty", że w Nazarecie w Izraelu znaleziono miejsce, w którym Chrystus spędził swoje dzieciństwo z Maryją i Józefem.

Profesor Ken Dark z University of Reading spędził aż 14 lat na badaniu pozostałości z I wieku obecnie znajdujących się pod współczesną zabudową. Teza, że w rejonie, w którym prowadził swoje wykopaliska, mamy do czynienia z domostwem Jezusa, Maryji i Józefa po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w XIX wieku, jednak w latach trzydziestych wieku XX została odrzucona przez ówczesnych archeologów. Miejsce, w którym profesor Dark zaczął prowadzić wykopaliska w 2006 roku, do tego czasu pozostawało w zasadzie zapomniane.

Odkrycie domu Jezusa w Izraelu

Warto dodać, że naukowiec z University of Reading nie przyjechał do Izraela z założeniem znalezienia domu Chrystus. "Nie pojechałem do Nazaretu, aby znaleźć dom Jezusa" - komentował na łamach BBC. "Tak naprawdę studiowałem historię tego miasta, jako bizantyjskiego centrum pielgrzymkowego wśród chrześcijan. Nikt nie mógł być bardziej zaskoczony tym odkryciem, niż ja sam" - mówił.

Na obszarze, na którym miał znajdować się dom, w którym dorastał Jezus, w IV wieku zbudowano kościół. Według Darka ludzie żyjący w tamtej okolicy około IV wieku mieli być przekonani, że właśnie w tym miejscu miał znajdować się dom Jezusa. Później, w VII wieku zbudowany tam kolejną świątynię.

Tego niezwykłego odkrycia dokonał brytyjski archeolog... przypadkowo

Według analiz archeologicznych domniemany dom Jezusa rzeczywiście pochodzi z okresu, w którym żył chrześcijański zbawiciel, w przeciwieństwie do innych budynków, które tam się znajdują. Budynek został wykuty w skale. Ktokolwiek zbudował dom, miał więc doskonałą wiedzę na temat obróbki kamienia. Tego właśnie oczekuje się od kogoś, kogo nazywa się "tektonem", starożytnym słowem oznaczającym rzemieślnika, używanym w Biblii w odniesieniu do Józefa.

Archeolog powiedział, że chociaż wszystkie te czynniki nie dowodzą jednoznacznie, że był to w istocie dom Jezusa Chrystusa, to przy obecnym stanie wiedzy prawdopodobnie nigdy nie będziemy bliżej prawdy.

