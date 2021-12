Doktor, która wykryła wariant Omikron, mówi, że Boris Johnson „jest na granicy histerii”, a nie ma powodu

Doktor Angelique Coetzee, która jako pierwsza wykryła wariant Omikron i jest przewodniczącą stowarzyszenia medycznego Południowej Afryki, powiedziała, że Boris Johnson „jest na granicy histerii” podczas gdy nowy wariant jest dużo mniej niebezpieczny niż wcześniejsze.

Gdy Boris Johnson wprowadza dodatkowe restrykcje w kraju i już myśli o kolejnych, a także bardzo przyspieszył masowe szczepienia trzecią dawką przypominającą, która miałaby stanowić większe zabezpieczenie przed wariantem Omikron, okazuje się, że nowy wariant koronawirusa nie jest tak niebezpieczny.

Boris Johnson „jest na granicy histerii”

Doktor Angelique Coetzee, która wykryła wariant Omikron, apeluje, że nie ma powodów do paniki, gdyż nowy wariant koronawirusa jest wprawdzie bardziej zaraźliwy, ale objawy, jakie wywołuje, są łagodne.

Boris Johnson jednak odrzucił wielokrotne zapewnienia dr Coetzee i uznał sytuację w Wielkiej Brytanii za „awaryjną” przy okazji ostrzegając społeczeństwo przed kolejną falą zachorowań i przyspieszając program masowych szczepień trzecią dawką.

Istnieją doniesienia, że w Wielkiej Brytanii mogą ponownie zostać zaostrzone restrykcje wraz z zamknięciem pubów i restauracji. Jednak dr Coetzee uważa, że „mówienie o Planie C i restrykcjach jest całkowicie przesadzone”.

Omikron może być „przyjacielem a nie wrogiem”

Dr Coetzee argumentuje, że wariant Omikron może być tak naprawdę „przyjacielem, a nie wrogiem” pomagając ludziom budować naturalną odporność bez pogarszania ich stanu chorobowego.

Coetzee zaznaczyła, że wie więcej o Omikronie niż ktokolwiek inny i jako pierwsza zauważyła przypadki zachorowań na nowy wariant u swoich pacjentów.

- Jako lekarz pierwszego kontaktu z ponad 33-letnim stażem jestem jednym żołnierzy piechoty na froncie, który jako pierwszy przyjmuje pacjentów. My, klinicyści, mamy do czynienia na co dzień z prawdziwymi ludźmi, a nie z prognozami statystycznymi i mogę was zapewnić, że objawy występujące u osób z Omikronem są bardzo, bardzo łagodne w porównaniu z tymi, które obserwujemy w przypadku znacznie bardziej niebezpiecznego wariantu Delta – powiedziała dr Coetzee.

Dodała także, że pacjenci z Omikronem zwykle odczuwają ból mięśni, bóle ciała, ból głowy i zmęczenie. Powiedziała, że ich objawy „nie wydają się gorsze” i "po około pięciu dniach ustępują i to wszystko”.