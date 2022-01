Dokąd Polacy latali najczęściej w 2021 roku? W czołówce znów Wielka Brytania

Fot. Getty

Które kierunki podróży lotniczych były najpopularniejsze w Polsce w 2021 roku? Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował najnowsze dane, uwzględniające trzeci kwartał ubiegłego roku.

Wielka Brytania po raz kolejny okazała się najczęściej wybieranym przez Polaków celem podróży lotniczych. Dokąd jeszcze Polacy najchętniej latali do końca września 2021?

Dokąd Polacy najczęściej latali w 2021 roku?

Ponieważ Urząd Lotnictwa Cywilnego jak na razie jeszcze nie podsumował wszystkich 12 miesięcy ubiegłego roku, ale dopiero pierwsze 9 miesięcy (czyli do końca września włącznie), dostępne dane pozwalają przeanalizować jedynie trzy pierwsze kwartały 2021 roku. Nie mniej jednak udostępnione informacje wyraźnie pokazują, jakie tendencje podróżnicze dominowały wśród Polaków w ubiegłym roku.

Biorąc pod uwagę cały okres dziewięciu miesięcy, czyli od początku stycznia do końca września 2021, najpopularniejszym kierunkiem podróży lotniczych Polaków znów była Wielka Brytania, do której w tym czasie podróżowało 1 151 833 osób z Polski. Co jednak ciekawe, w tym samym okresie w 2020 roku pasażerów lecących z Polski do UK było ponad dwa razy więcej, bo 2 694 993.

Na drugim miejscu zestawienia najczęściej wybieranych kierunków lotniczych w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku znalazły się Niemcy – i tutaj również nie ma zaskoczenia, ponieważ rok wcześniej na drugim miejscu także pojawił się zachodni sąsiad Polski. W ciągu pierwszy 9 miesięcy ubiegłego roku do Niemiec z Polski leciało łącznie 784 839 pasażerów. Na dalszych miejscach pierwszej piątki znalazły się z kolei: Grecja, Włochy i Hiszpania.

Dokąd Polacy najchętniej latali na wakacje?

Choć w ubiegłym roku wakacje znów mijały nam pod znakiem pandemii, okazuje się, że między lipcem a wrześniem, poza Wielką Brytanią, mimo wszystko wśród Polaków królowały typowe turystyczne destynacje. Tuż za Zjednoczonym Królestwem, do którego w III kwartale 2021 podróżowało łącznie 864,2 tys. Polaków, na drugim miejscu znalazła się Grecja, z wynikiem 593,7 tys. pasażerów odlatujących do tego kraju z polskich lotnisk. W pierwszej trójce najpopularniejszych kierunków podróży lotniczych w zeszłe wakacje pojawiły się również Włochy – między lipcem a wrześniem poleciało tam łącznie 582,8 tys. pasażerów z Polski.

Co ciekawe, Niemcy, które zwykle są drugim (po UK) najpopularniejszym celem podróży lotniczych Polaków, tym razem w wakacje znalazły się dopiero na miejscu czwartym, z wynikiem 546 tys. podróżnych. Pierwszą piątkę zestawienia zamyka natomiast Hiszpania (493 tys. pasażerów) – która podobnie jak Grecja i Włochy jest celem typowo urlopowym.