„Doing Business”: Polska ponownie spada w prestiżowym rankingu! Tym razem aż o siedem pozycji

Pewna firma prawnicza w Plymouth skróciła tydzień pracy do 4-dniowego i dała swoim pracownikom podwyżkę. Pomysł okazał się sukcesem – pracownicy są mniej zestresowani, bardziej produktywni, a klienci zadowoleni.

Polsce brakuje rąk do pracy. Co piąta firma w PL zatrudnia Ukraińców i Białorusinów

Polski rząd narzeka na brak rąk do pracy i namawia brytyjską Polonię do powrotu do kraju zachęcając ją niskim poziomem bezrobocia w ojczyźnie oraz relatywnie wysokimi pensjami. Polacy niechętnie jednak...