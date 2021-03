Dofinansowanie "szybkiego internetu - SPRAWDŹ, czy kwalifikujesz się, aby otrzymać voucher do 1500 funtów!

Zapewni on dofinansowanie do 1500 funtów na szybszy internet

Gospodarstwa domowe, które mają problemy z wysokiej jakości dostępem do sieci otrzymają pomoc od państwa. Brytyjski rząd zaoferuje im kupony do kwoty 1500 funtów na poprawę infrastruktury internetowej.

Wydaje się, że taki ruch w obecnych czasach jest całkowicie uzasadniony i wielu przypadkach po prostu konieczny. W czasach pandemii dziesiątki tysięcy pracowników zostało zmuszonych do pracy zdalnej, nierzadko na domowym sprzęcie i z kiepskiej jakości siecią. W marcu 2018 roku ruszył rządowy program Gigabit Broadband Voucher Scheme. Jego celem jest rozbudowa brytyjskiej infrastruktury sieciowej i zapewnienie dostęp mieszkańcom Wysp do wysokiej jakości, szerokopasmowej sieci. W kwietniu zostanie od przedłużony, dzięki czemu gospodarstwa domowe zlokalizowane na obszarach wiejskich będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w tej kwestii.

Dodajmy, że do tej pory wydano w sumie ponad 66 000 kuponów o wartości do 127 milionów funtów.

Kolejny etap wsparcia wystartuje 8 kwietnia 2021 roku. Jest częścią rządowego projektu "Gigabit" o łącznej wartości 5 miliardów funtów. Pojedynczy odbiorcy mogą liczyć na wsparcie do 1500 GBP, z kolei firmy - do 3500 GBP.

Jak można zakwalifikować się do wsparcia i otrzymać pieniądze?

Domy i firmy zlokalizowane na obszarach wiejskich, które spełniają poniższe kryteria, mogą skorzystać z kuponów na pokrycie kosztów instalacji nowej infrastruktury zapewniające lepszy dostęp do internetu. Te kryteria to:

istniejące prędkości szerokopasmowe są mniejsze niż 100 Mb/s

jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości zbudowano komercyjnie infrastrukturę tego typu w tym rejonie

nie zaplanowano ani nie wdrożono żadnego kontraktu finansowanego przez rząd w celu ulepszenia sieci

pojedyncze podłączenia nie kwalifikują się do programu - konieczne jest wyrażenie chęci przez przynajmniej dwa gospodarstwa domowe

Prędkość połączenia sieciowego po modernizacji musi:

przynajmniej podwoić swoją prędkość, jeśli aktualna prędkość jest mniejsza niż 50 Mb/s

osiągnąć najmniej 100 Mb/s, jeśli aktualna prędkość przekracza 50 Mb/s

8 kwietnia rusza nowy etap programu Gigabit Broadband Voucher Scheme

Termin "obszary wiejskie" definiuje się zgodnie z obowiązującymi standardami odpowiedniej części Wielkiej Brytanii. Po więcej szczegółów dotyczących projektu Gigabit Broadband Voucher Scheme odsyłamy na oficjalną stronę rządową.

Przypominamy również, że mieszkańcy Cambridgeshire, Kumbrii, Kornwalii, Dorset, Durham, Essex, Northumberland, South Tyneside i Tees Valley mogą się cieszyć! Im, jako pierwszym, brytyjskie władze zapewnią dostęp do nowoczesnych szerokopasmowych łącz internetowych. Według oficjalnych wyliczeń około 510 000 gospodarstw domowych i firm, które do tej pory narzekały na jakość połączenia z siecią, są niejako "pierwsze w kolejce" do skorzystania z projektu modernizacji infrastruktury sieciowej. Prace w ramach "Project Gigabit" rozpoczną się już w przyszłym roku, w 2022. Innowacje warte aż 5 miliardów funtów mają polepszyć warunki dostępu do sieci.

Jak bardzo? Według rządowych zapewnień połączenie o szybkości jednego gigabita (1000 megabitów) umożliwi pobranie filmu o wysokiej rozdzielczości w mniej niż minutę. WIęcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Internet stanie się jeszcze szybszy w UK - rząd rusza z projektem "Gigabit". Sprawdź, kto na nim skorzysta!