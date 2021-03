Dodatkowy dyżur paszportowy w Ambasadzie RP w Londynie. Kiedy i jak należy zarezerwować wizytę?

Fot. Shutterstock

Polska Ambasada w Londynie ogłasza, że niebawem odbędzie się dodatkowy dyżur paszportowy. Kiedy i w jaki sposób należy zarezerwować wizytę?

Potrzebujesz nowy paszport dla siebie lub dla dziecka? Masz problem z dostaniem się na wizytę konsularną? Ambasada RP w Londynie, odpowiadając na wzmożone zainteresowanie Polaków mieszkających na Wyspach, ogłosiła, że w sobotę 27 marca 2021 odbędzie się dodatkowy dyżur paszportowy w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie. Dyżur odbędzie się pod adresem: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London.

Kiedy i jak zarezerwować wizytę paszportową?

Zapisy na wizyty paszportowe w UK odbywają się poprzez stronę internetową e-konsulat.gov.pl. Rezerwując online wizytę paszportową na sobotę 27 marca należy wybrać następujące opcje:

Kraj-Region: Wielka Brytania

Placówka: Londyn

Sprawy paszportowe, a następnie wybrać lokalizację (rozwinąć z prawej strony): Londyn.

Zapisy na dodatkowy sobotni dyżur paszportowy z Ambasadzie RP w Londynie, są otwarte od godziny 21:00 w piątek 19 marca 2021. Wcześniejsza rezerwacja wizyty paszportowej poprzez stronę e-konsulat.gov.pl jest bardzo ważna, ponieważ w komunikacie Ambasady zaznaczono, że podczas dodatkowego dyżuru paszportowego zostaną obsłużone tylko te osoby, które wcześniej umówią się na spotkanie i przyjęcia będą odbywać się według listy zgłoszeń. Nie warto zatem zwlekać z rezerwacją wizyty paszportowej.

Jakie zasady obowiązują podczas wizyty paszportowej w UK?

W komunikacie na polskiej stronie rządowej widnieje informacja, że podczas dodatkowego dyżuru w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie przyjmowane będą wnioski paszportowe każdego rodzaju. Należy jednak pamiętać, że na wizytę trzeba przyjść z kompletem wymaganych dokumentów oraz z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem paszportowym. Na umówioną wizytę trzeba stawić się punktualnie.

Ponadto, w związku z pandemią, należy również przestrzegać środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim:

być przygotowanym do uregulowania płatności za pomocą karty płatniczej

mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną

zachowywać 2-metrowy dystans społeczny - szczególnie czekając w kolejce na swoją wizytę

zdezynfekować ręce przed wejściem do budynków Ambasady

osobom wchodzącym będzie też mierzona temperatura.

Ambasada RP namawia równocześnie do tego, by - o ile to możliwe - wybrać opcję odbioru paszportu drogą pocztową, a nie osobiście. Więcej informacji na temat wizyt paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: GOV.PL.