Dodatkowa pomoc finansowa dla osób pobierających zasiłek Personal Independence Payment (PIP) – przypomina o niej DWP

Nie wszyscy o niej wiedzą, a uprawnionych do niej są miliony osób.

Miliony osób pobierających zasiłek z tytułu niepełnej sprawności, Personal Independence Payment (PIP) są uprawnione do dodatkowej pomocy finansowej, w tym nawet 36 000 funtów na modyfikację domu.

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) opublikowało pełną listę dodatkowego wsparcia dla osób pobierających Personal Independence Payment. Obecnie w Wielkiej Brytanii około 2,8 mln osób korzysta z PIP, ale wiele z nich nie wie, jakie dodatkowe wsparcie może otrzymać.

Dodatkowa pomoc dla osób pobierających PIP

Ministerstwo wyjaśniło, że osoby korzystające z zasiłku PIP mogą kwalifikować się do dalszych korzyści związanych ze wsparciem codziennych finansów w postaci zniżek jak i pomocy finansowej. Należy jednak pamiętać, że osoby korzystające z tego zasiłku nie kwalifikują się do pomocy w ramach Cold Weather Payment, która jest dostępna tylko dla osób otrzymujących świadczenia zależne od ich dochodów.

Oto dodatkowe wsparcie dla osób pobierających PIP:

- zniżka Council Tax (nawet do 100 proc.)

- darmowe przejazdy autobusami – wystarczy skontaktować się ze swoim lokalnym councilem, aby dowiedzieć się, kto wydaje bilety autobusowe dla osób niepełnosprawnych w twojej okolicy w ramach programu English National Concessionary Travel Scheme

- niebieski znak parkingowy dla niepełnosprawnych (jego koszt w Anglii to 10 funtów, w Szkocji 20 funtów, a w Walii jest darmowy)

- możesz wynająć auto, skuter, elektryczny wózek inwalidzki lub pojazd przystosowany dla wózków inwalidzkich (Wheelchair Accessible Vehicle) w ramach programu Motalibity Scheme

- zniżka na podróże pociągami z kartą kolejową osoby niepełnosprawnej (Disabled Person’s Railcard)

- Winter Fuel Payment – osoby pobierające PIP urodzone 26 września 1955 roku lub wcześniej, kwalifikują się do tej pomocy finansowej w wysokości od 100 do 300 funtów. Pomoc jest przeznaczona dla osób starszych i dotyczy wsparcia w opłaceniu rachunków za ogrzewanie. Osoby otrzymujące emeryturę państwową i niektóre inne świadczenia otrzymują ją automatycznie, inni muszą złożyć wniosek dzwoniąc pod numer 0800 731 0160.

- darmowe recepty – w zależności od stanu zdrowia

- Warm Home Discount Scheme – osoby pobierające PIP kwalifikują się do zniżki w wysokości 140 funtów na rachunki za energię elektryczną (lub gazowe)

- zwolnienie z podatku od pojazdów

- program WaterSure pomagający w opłaceniu rachunków za wodę

- Disabled Facilities Grant – na modyfikację domu możemy otrzymać nawet do 30 000 funtów w Anglii, a w Walii do 36 000 funtów, w Irlandii Północnej do 25 000 funtów. W Szkocji pomoc ta nie jest dostępna.

Kto kwalifikuje się do zasiłku PIP

Aby otrzymać Personal Independence Payment (PIP) należy spełnić następujące warunki:

- mieć 16 lub więcej lat

- cierpieć na długotrwałe problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym, albo być osobą niepełnosprawną

- mieć kłopot z codziennymi podstawowymi czynnościami

- trudności są długotrwałe, mogą potrwać co najmniej 12 miesięcy od ich rozpoczęcia.