Zaplanowano dodatkowe pociągi dla osób udających się do Londynu, aby oddać hołd zmarłej królowej

Setki tysięcy ludzi będą podróżować do Londynu, by osobiście oddać cześć zmarłej królowej Elżbiecie II.

Fot. Getty

Setki tysięcy osób przyjadą w najbliższych dniach do Londynu, aby pożegnać zmarłą królową Elżbietę II. Szefie brytyjskich kolei zapowiedzieli, że w rozkładach pojawią się dodatkowe pociągi, również nocne.

Osoby wybierające się w najbliższych dniach do Londynu będą mogły liczyć na większy wybór połączeń kolejowych, zapowiedziały brytyjskie przedsiębiorstwa kolejowe. Na niektórych pociągi będą kursować przez całą noc.

Wzmożony ruch pasażerski w kierunku Londynu

Oczekuje się, że ruch pasażerski będzie szczególnie duży od środy, ponieważ od tego dnia trumna z ciałem królowej Elżbiety II będzie wystawiona w Westminster Hall od godziny 17:00. Przez następne dni będzie można oddać hołd zmarłej monarchini przy jej trumnie.

W związku ze spodziewanym wzmożonym ruchem pasażerskim w stronę Londynu, Rail Delivery Group (RDG) zapewniła, że ​z​robi „wszystko, co może”, aby w okresie żałoby podróże pociągami przebiegały płynnie. RDG zaleciło pasażerom, aby dokładnie sprawdzali plany podróży w celu uzyskania szczegółowych aktualnych informacji.

Pogrzeb królowej Elżbiety, która zmarła 8 września 2022 w wieku 96 lat, odbędzie się w poniedziałek 19 września 2022 w Londynie. Do tego czasu żałobnicy z całego kraju i świata będą mieć cztery pełne dni, aby nawiedzić trumnę wystawioną w Westminster Hall i osobiście uczcić pamięć Elżbiety II. W związku z tym, co najmniej do dnia pogrzebu brytyjskie koleje będą w gotowości do obsługi znacznie większej niż zwykle liczby pasażerów.

