Dodano kolejny kraj do czerwonej listy. Zobacz pełny wykaz państw wpisanych na red list w UK

Fot. Getty

Minister transportu ogłosił, że do czerwonej listy zostanie dodane kolejne państwo. Od kiedy i kogo obowiązuje zakaz podróży, a jakie są wyjątki od zakazu? Zobacz pełną listę państw wpisanych na red list w UK.

W poniedziałek popołudniu minister transportu Grant Shapps ogłosił, że do brytyjskiej czerwonej listy dodany zostanie kolejny kraj. W stosunku do państw i terytoriów znajdujących się na red list obowiązuje całkowity zakaz podróży do Wielkiej Brytanii. Aktualizacja czerwonej listy zacznie obowiązywać od godziny 4 rano w piątek 23 kwietnia 2021.

Kolejny kraj na red list w UK

Brytyjskie władze ogłosiły, że od najbliższego piątku do czerwonej listy zostaną dodane Indie. Zakaz podróży z Indii dotyczy Anglii i Szkocji. Obecnie nie ma bezpośrednich lotów międzynarodowych z Indii do Walii i Irlandii Północnej.

Aktualizacja czerwonej listy w UK. Źródło: Twitter/@grantshapps

Osoby, które podróżują do UK z krajów znajdujących się na red list lub podróżowały przez te kraje w ciągu ostatnich 10 dni przed przekroczeniem brytyjskiej granicy, nie zostaną wpuszczone na teren Wielkiej Brytanii. Wyjątek od zakazu wjazdu do UK w przypadku podróży z państw znajdujących się na czerwonej liście stanowią obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz osoby, które posiadają prawo pobytu w UK. Na stronach rządowych podano także listę wyjątków obejmującą określone zawody.

Należy jednak pamiętać, że osoby podpadające pod wyjątki od zakazu podróży do Wielkiej Brytanii, po przekroczeniu brytyjskiej granicy będą musiały udać się na 10-dniową hotelową kwarantannę - na własny koszt. Cena hotelowej kwarantanny aktualnie wynosi 1750 funtów. Osoby na kwarantannie mają obowiązek wykonania testów na COVID-19 drugiego i ósmego dnia kwarantanny.

Aktualna czerwona lista zakazu podróży do UK

Jak do tej pory na brytyjskiej red list znajdują się już następujące państwa i terytoria:

Angola

Argentyna

Bangladesz

Boliwia

Botswana

Brazylia

Burundi

Cape Verde

Chile

Kolumbia

Demokratyczna Republika Kongo

Ekwador

Eswatini

Etiopia

Gujana Francuska

Gujana

Indie (od 23 kwietnia, godz. 4 rano)

Kenia

Lesoto

Malawi

Mozambik

Namibia

Oman

Pakistan

Panama

Paragwaj

Peru

Filipiny

Katar

Rwanda

Seszele

Somalia

Republika Południowej Afryki

Surinam

Tanzania

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Urugwaj

Wenezuela

Zambia

Zimbabwe

Informacje na temat czerwonej listy zakazu podróży do Anglii są na bieżąco aktualizowane na oficjalnej stronie rządowej: RED LIST TRAVEL BAN COUNTRIES.