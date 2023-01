Dochody przeciętnego gospodarstwa domowego w UK spadną o średnio 2100 GPB do kwietnia 2024

Według analiz ośrodka badawczego Resolution Foundation przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii do końca roku (roku podatkowego, pisząc konkretnie, a więc do 5 kwietnia 2024) straci 2100 funtów.

Niestety, wszystko wskazuje na to, iż dochody gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii w perspektywie 2023 roku zmniejszą się o ponad 2 tysiące funtów. Według badań przeprowadzonych przez Resolution Foundation rodziny mieszkające na Wyspach są dopiero w połowie dwuletniego kryzysu kosztów utrzymania. Dochód rozporządzalny dla typowego gospodarstwa domowego, w którym żyją osoby w wieku produkcyjnym, spadnie o 3% w tym roku budżetowym i o 4% w następnym, a więc do kwietnia 2024 roku. Według publikowanej co roku analizie Living Standards Outlook tylko najbogatsze rodziny w UK będą mogły liczyć na wzrost dochodów, gdy gospodarstwa domowe o średnich dochodach będą miały trudności ze związaniem końca z końcem po średniej stracie 2100 funtów, jak czytamy na łamach „The Guardian".





Wyniki raportu przygotowanego przez Resolution Foundation nie są optymistyczne

Chociaż główna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie spadnie w nadchodzących miesiącach w odpowiedzi na sytuację związaną z globalnymi cenami gazu i benzyny, to jednak koszty utrzymania w UK dla wielu gospodarstw domowych nadal pozostaną „paraliżująco” wysokie.

Jak czytamy w „Guardianie”, oczekuje się, że rachunki za energię wzrosną, co będzie oczywistym wynikiem zmniejszenia wsparcia ze strony rządu. Wyliczono, iż typowy rachunek za prąd i gaz z 2000 GBP w latach 2022-23 wzrośnie do 2850 GBP w latach 2023-24.

Rachunek za energię wzrośnie z 2000 GBP do 2850 GBP w latach 2023-24

Zamrożenie progów podatku dochodowego zwiększy również obciążenia podatkowe o około 700 GBP od kwietnia, podczas gdy rosnące koszty kredytów hipotecznych doprowadzą do sięgającego aż 12% spadku realnych dochodów w okresie dwóch lat dla aż 3 milionów gospodarstw domowych.

Nie ma wątpliwości, że standard życia dla osób mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii spadnie — według wyliczeń Resolution Foundation będzie on mniejszy o 7% w ciągu dwóch lat. Dla porównania kryzys finansowy z zeszłej dekady sprawił, że spadek w tym względzie sięgnął 5% spadek w latach 2009-10 i 2011-12.

W UK o 7% w ciągu dwóch lat pogorszy się standard życia

Według analiz think tanku, typowe dochody gospodarstw domowych w UK, w świetle obecnych trendów i prognoz, wrócą do poziomów sprzed pandemii nie wcześniej, niż w 2027-28. Jak jednak zwraca uwagę Lalitha Try z Resolution Foundation choć rząd stara się dotrzeć ze swoim wsparciem do „gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji”, to jednak ich sytuacja finansowa i stan zdrowia pogorszą się (relatywnie) najbardziej.

W ciągu dwuletniego kryzysu realne dochody wśród najuboższych rodzin w Wielkiej Brytanii (to jedna piąta wszystkich gospodarstw domowych) spadną o 4 proc., w porównaniu ze spadkiem 9 proc., który dotknie prawie najbogatszych (górne 5-10% z całości). Jednak najbogatszy 5% społeczeństwa zyska na kryzysie dzięki choćby podwyżkom stóp procentowych, co zapewni im większy zwrot z oszczędności i inwestycji.

Do dochodów sprzed pandemii wrócimy najwcześniej w 2027-28

Przypomnijmy, ceny artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii w grudniu 2022 roku wzrosły o 13,3%, jak podaje British Retail Consortium (BRC). Z kolei wzrost cen świeżej żywności osiągnął w tym miesiącu poziom aż 15%, w porównaniu z 14,3% w listopadzie. Oznacza to, że odnotowano najwyższy wzrost miesięcznej stopy inflacji dla świeżej żywności od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2005 roku. Powodem tego wzrostu cen były rosnące koszty związane z produkcją żywności (coraz droższa pasza dla zwierząt, nawozy oraz koszty związane z energią).

W perspektywie 2023 roku Brytyjczycy już zapowiedzili, że będą ograniczać swoje wydatki. Jak podaje „The Guardian”, aż 61 proc. konsumentów w ankiecie przeprowadzonej wśród 3000 osób przygotowuje się do zmniejszenia wydatków na jedzenie poza domem, wakacje czy inne rzeczy, które nie są niezbędne.

Badanie wykazało także, że jedna osoba dorosła na 10 nie ma żadnych oszczędności. Tylko 4 proc. ankietowanych stwierdziło, że będzie w stanie zwiększyć poziom wydatków innych niż niezbędne w 2023 r., podczas gdy jedna czwarta pozostanie na poziomie z 2022 r.

