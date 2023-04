Dobre wiadomości pogodowe na długi świąteczny weekend [wideo]

Po ponurym marcu, który był najbardziej mokry od 40 lat w Anglii, na początku tego tygodnia utrzymywały się względnie suche warunki pogodowe, ale środa niestety znowu będzie deszczowa. Synoptycy mają jednak dla nas dobre informacje na długi świąteczny weekend.

W środę będziemy mieć do czynienia z kolejną porcją opadów deszczu w większości rejonów Wielkiej Brytanii, jednak im bliżej weekendu wielkanocnego, tym zacznie robić się coraz bardziej pogodnie.







Deszczowa i wietrzna środa na Wyspach

W środę fronty pogodowe znad Atlantyku będą kierować się na wschód i przyniosą mokre warunki w całym kraju, które utrzymają się do czwartku. We wtorek wieczorem deszcz nawiedził Irlandię Północną, a następnie dotarł do zachodniej Szkocji we wczesnych godzinach we środę. Synoptycy oprócz opadów zapowiadają także porywy wiatru do 35 mil na godzinę, które dotkliwie odczują mieszkańcy Isle of Man.

Jonathan Vautrey z Met Office powiedział:

- Pod tymi chmurami temperatura nie spadnie zbytnio i noc będzie znacznie bardziej łagodna w porównaniu z tymi, które były ostatnio. Temperatury wzrosły tylko do około 7 stopni Celsjusza i 9 stopni, ale na południowym-wschodzie będzie znacznie chłodniej. Będzie to sytuacja, w której pasmo deszczu stopniowo przesunie się na wschód, przepychając się przez Szkocję, północną Anglię do południowo-zachodniej i środkowej Anglii, na południowy-wschód i do centralnej Anglii. Środa na południowym-wschodzie będzie raczej sucha.

Nieco później po południu zacznie się wypogadzać także w Irlandii Północnej i w zachodniej Szkocji. Wtedy też temperatury nieco wzrosną, nawet do 12-13 stopni Celsjusza, dzięki większej ilości słońca.

Wieczorem deszczowe chmury będą kontynuowały swoją wędrówkę na wschód, a front pogodowy dotrze na południowy-wschód – nad Morze Północne. Duże zachmurzenie zapewni kolejną łagodną noc, jednak nadal będzie wietrznie.

Czwartek z kolei będzie „dniem przebłysków słońca i przelotnych opadów”. Synoptycy twierdzą, że poranek będzie słoneczny, jednak potem pojawią się przelotne opady deszczu, a w niektórych rejonach mogą być nawet intensywne.

Pogoda na Święta Wielkanocne

Planując długi weekend wielkanocny możemy zdać się na opinię zastępcy głównego meteorologa, Helen Caughey z Met Office, która twierdzi, że:

- Początek przerwy wielkanocnej będzie bardziej suchy, z wyraźnymi przebłyskami słońca i lekkimi wiatrami w większości rejonów. Chociaż noce będą chłodne, w ciągu dnia będzie przyjemnie i słonecznie, a temperatury będą zbliżone do średniej dla tej pory roku. Chociaż szczegółowe prognozy na Niedzielę Wielkanocną i poniedziałek wciąż są niepewne, ogólny trend zapowiada dobrą pogodę na południu i wschodzie, podczas gdy wygląda na to, że na północy i zachodzie może być bardziej niepewnie. Jednak będzie to typowo wiosenna pogoda.

Helen Caughey radzi także, aby wszyscy ci, którzy mają już plany dotyczące spędzenia długiego weekendu na świeżym powietrzu, sprawdzali najbardziej aktualne prognozy pogody najbliżej świąt.

Prognoza długoterminowa Met Office

Jak wiemy, prognozy długoterminowe nie są tak pewne jak te, które otrzymujemy z parodniowym wyprzedzeniem, jednak synoptycy z Met Office mają już pewien pogląd na to, jak będzie wyglądać sytuacja w przyszłym tygodniu, od wielkanocnego poniedziałku.

Już w niedzielę w zachodnich rejonach kraju przewidywane są przelotne opady deszczu i mżawki. W pozostałych rejonach ma być sucho, choć mogą też pojawić się skromne opady deszczu na południu kraju. Temperatury będą zbliżone do średniej lub wzrosną nieco powyżej.

Wietrzne warunki pogodowe

Według prognoz w przyszłym tygodniu wiatr będzie się wzmagał na północnym-zachodzie, przez co też mieszkańcy tych rejonów będą odczuwać większy chłód. Do połowy kwietnia warunki pogodowe mają być suche i ustabilizowane, najbardziej w częściach południowych i wschodnich. Tam też wiatry osłabną. Jednak na obszarach północnych i zachodnich będzie pochmurno i wilgotno, a także wietrznie. W tym okresie temperatury najprawdopodobniej będą zbliżone do średniej lub nieco wyższe.

