Dobra wiadomość! Szczepionka na koronawirusa może być gotowa już pod koniec wakacji

Szczepionka przeciwko Covid-19 może być już gotowa we wrześniu.

Profesor z Oxfordu, która prowadzi badania nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa, powiedziała, że „jest duża szansa”, iż będzie ona gotowa już we wrześniu, czyli przed przewidywaną kolejną falą zachorowań.

Naukowcy ścigają się z czasem. Na całym świecie koronawirusem zaraziło się już 1,7 miliona osób, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100 000. Profesor Sarah Gilbert, która pracuje na uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie kieruje zespołem naukowców pracujących nad opracowaniem szczepionki na Covid-19, powiedziała „The Times”, że ma „80 proc. pewności”, iż będzie ona gotowa przed jesienią.

Przeczytaj też: Koronawirusa w UK: Za nami najgorsza doba epidemii - zmarło kolejne 980 osób w ciągu zaledwie 24 godzin

- Wydaje mi się, iż istnieje duża szansa, że to zadziała w oparciu o inne badania, które zrobiliśmy z tym typem szczepionki. To nie jest tylko przeczucie, gdyż każdego tygodnia mamy coraz więcej danych do sprawdzenia – powiedziała Gilbert.

Większość specjalistów twierdzi, że szczepionka przeciwko koronawirusowi może być wynaleziona w ciągu 18 miesięcy i udostępniona na całym świecie, jednak profesor Sarah Gilbert chce przyspieszyć proces klinicznych testów, co z kolei pozwoli skrócić czas oczekiwania na dostępność szczepionki.

Jej strategia na zmniejszenie czasu przeznaczonego na badania dotyczy rozpoczęcia testów na ludziach w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Polecane: Co dalej z lockdownem? Zobacz najbardziej realistyczne scenariusze zakończenia epidemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń