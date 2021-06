Dobra pogoda w UK sprzyja... bójkom! W Southend-on-Sea półnadzy mężczyźni zaczęli okładać się krzesłami [WIDEO]

Fot. Getty

Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak dwie grupy półnagich mężczyzn okładają się leżakami i krzesłami. Do bójki doszło w biały dzień, na oczach małych dzieci.

Oglądając nagranie z bójki w jednym z lokali przy Marine Parade w Southend-on-Sea, w Essex, aż dziw bierze, że nikt nie próbuje powstrzymać rozgniewanych, młodych mężczyzn. Gdzieś w tle słychać kobiece głosy, by plażowicze dali spokój, ale gapie bardziej zainteresowani są nagraniem całego zdarzenia, niż przerwaniem incydentu, który może zagrażać życiu lub zdrowiu uczestnikom bojki.

A przecież rozgniewani, młodzi mężczyźni, jak gdyby nigdy nic, okładają się bez pardonu krzesłami i leżakami. I w międzyczasie rzucają w siebie także innymi przedmiotami, które wpadną im w rękę.

Alcohol + Sun = brawl.

This was around families with young children. Grim behaviour pic.twitter.com/B71q9DApjb