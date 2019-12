Do twardego Brexitu może dojść w grudniu 2020 roku. Boris Johnson zwiększa ryzyko wyjścia z UE bez umowy

Jeśli umowa handlowa nie zostanie zawarta do grudnia 2020 roku, dojdzie do twardego Brexitu.

Nowy rząd Borisa Johnsona chce, aby „brexitowa gilotyna” opadła do grudnia 2020 roku niezależnie od tego, czy do tego czasu uda się zawrzeć umowę handlową z UE. Premier podkreśla, że najważniejsze jest dla niego opuszczenie Wspólnoty, nawet jeśli dojdzie do twardego Brexitu.

Kurs funta natychmiast poszedł w dół po tym, jak Boris Johnson przyznał, iż, jeśli do grudnia 2020 roku nie uda się zawrzeć między stroną brytyjską i unijną umowy handlowej, twardy Brexit stanie się faktem.

Widmo wyjścia z UE bez umowy jest czynnikiem zdecydowanie hamującym wzrost funta, jednak premier twierdzi, że bezwzględnym priorytetem jest dla niego doprowadzenie do Brexitu (i spełnienie swojej obietnicy: „get Brexit done”).

Aby uniemożliwić parlamentowi udaremnienie planu premiera, Johnson chce wprowadzić zmiany w ustawie brexitowej (EU Withdrawal Bill), aby uniemożliwić parlamentarzystom przedłużenie okresu przejściowego poza rok 2020 niezależnie od wyniku negocjacji handlowych.

W tej sprawie Izba Gmin będzie głosować w najbliższy piątek, a poparcie dla pomysłu premiera jest bardzo prawdopodobne z tego względu, że ma on obecnie w parlamencie zdecydowaną większość. Jak podkreśla Downing Street: „społeczeństwo zagłosowało za rządem, który przeprowadzi Brexit i posunie kraj naprzód” i właśnie taki cel przyświeca nowemu rządowi.

Zdecydowana postawa rządu brytyjskiego w sprawie wyprowadzenia kraju z UE nawet kosztem twardego Brexitu nie jest postrzegana pozytywnie przez liderów biznesowych w kraju, którzy znowu (tak jak przed końcem października tego roku) zaczynają czuć się niepewnie i obawiać o przyszłość swoich firm.

Wielu z nich zdaje też sobie sprawę z tego, że groźba twardego Brexitu była wykorzystywana w renegocjacjach z UE i rząd brytyjski uważa nadal tę kwestię za politycznie użyteczny argument. Niemniej twardy Brexit największe zagrożenie stanowi mimo wszystko dla Wielkiej Brytanii.

