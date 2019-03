Do trzech razy sztuka? Theresy May po raz trzeci spróbuje przeforsować swoją umowę brexitową w Izbie Gmin

Według pierwotnego planu to właśnie dziś, 29 marca 2019 roku Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską. Zamiast tego odbędzie się kolejne, trzecie już, głosowanie umowy wynegocjowanej przez rząd Theresy May w Izbie Gmin.

Podczas wczorajszych obrad parlamentu brytyjskiego spiker Izby Gmin John Bercow wydał zgodę na przeprowadzenie kolejnego głosowania umowy brexitowej. Początkowo Bercow chciał nie dopuścić do kolejnej dyskusji nad porozumieniem wynegocjowanym przez rząd Theresy May. Powoływał się przy tym na parlamentarną konwencję z 1604 roku zawartą w podręczniku praktyki parlamentarnej Thomasa Erskine’a Maya (z 1844 r.) w trakcie jednej sesji parlamentarnej (trwającej rok) nie można po raz kolejny poddać projektu pod głosowanie, jeśli został on już wcześniej odrzucony przez parlamentarzystów.

30 marca odbędzie się spotkanie dla Polaków w sprawie rejestracji w celu uzyskania statusu osoby osiedlonej (settled status)

Ostatecznie jednak charyzmatyczny spiker zdecydował się dać zielone światło kolejnemu głosowaniu - uznał, że obecna wersja dokumentu zasadniczo różni się od wcześniejszych. Umową, na temat której wypowiedzą się posłowie Izby Gmin została bowiem pozbawiona załącznika, w której znajdowała się polityczna deklaracja dotycząca przyszłej współpracy UK ze Wspólnotą.

- Unia Europejska zgodzi się na przesunięcie Brexitu do 22 maja tylko pod warunkiem, że umowa wyjścia zostanie przyjęta w tym tygodniu - komentowała szefowa klubu Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin Andrea Leadsom. - Zachęcam wszystkich posłów do poparcia tej propozycji i zapewnienia, że opuścimy Wspólnotę 22 maja, co da ludziom i przedsiębiorstwom pewność, której potrzebują - dodawała.

Obrady w Izbie Gmin rozpoczną się o godzinie 9:30. Głosowanie nad umową zaplanowano na 14:30.

Zobacz, jak zareagowały brytyjskie media, gdy Theresa May obiecała dymisję, a Izba Gmin odrzuciła wszystkie opcje Brexitu

Według brytyjskich tabloidów, a konkretnie "The Daily Mail" premier May miała dać do zrozumienia posłom Izby Gmin, że jeśli nie poprą jej projektu to Brexit może opóźnić się nawet o pięć lat. Postawienie tej sprawy w stylu "teraz albo nigdy" ma zmobilizować nie tylko zwolenników Brexitu, ale także posłów Partii Pracy, którzy boją się kolejnych lat niepewności. Warto wspomnieć o niebezpieczeństwie kolejnych przedterminowych wyborów, które mogą zostać zarządzone po kolejnej porażce Theresy May w Izbie Gmin.

Dodajmy, że pod głosowanie ma zostać poddana "techniczna" wersja "dealu" między Unią, z Zjednoczonym Królestwem. Znajdują się tam kluczowe zagadnienia dotyczące granicy irlandzkiej, praw obywatelskich i budżetu. Nawet jeśli umowa zostanie przyjęta, to koniecznie będzie przyjęcie osobnego projektu zawierającego regulacje odnośnie przyszłych relacji z UE.

Jeśli w Izbie Gmin w końcu uda się "przepchnąć" umowę to do Brexitu dojdzie 22 maja, jeśli zaś będzie mieli do czynienia z wyjście bez umowy to proces ten rozpocznie się 12 kwietnia.