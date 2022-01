Do supermarketów w Wielkiej Brytanii trafiła cebula, która nie wywołuje łzawienia! To koniec udręki dla miłośników gotowania?

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że naukowcom udało się stworzyć gatunek cebuli, który nie wywołuje łzawienia przy krojeniu! Do supermarketów w UK trafiły właśnie pierwsze cebule tego typu.

Krojenie cebuli to nawracający kuchenny koszmar dla wielu kucharzy i fanów gotowania! Ale właśnie wszystko wskazuje na to, że o łzawiących, czerwonych oczach podczas krojenia cebuli będzie można powoli zapomnieć, ponieważ naukowcy wyhodowali gatunek cebuli, który nie powoduje tych przykrych dolegliwości. Cebula, która nie powoduje łzawienia, właśnie po raz pierwszy trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, na półki supermarketów Waitrose. Cebula Sunions, bo taką będzie nosić nazwę, będzie „brązowa, niewywołująca łzawienia i słodka” - będzie to prawdziwy „gamechanger” dla czerwonookich szefów kuchni. Co ciekawe, gatunek cebuli, który właśnie trafi do sprzedaży, przy akompaniamencie sloganu „ani jednej łzy”, był udoskonalany przez ponad 30 lat.

Krojenie cebuli bez bólu

Reakcje zachodzące podczas krojenia cebuli, które doprowadzają nas do płaczu, są dosyć skomplikowane. Ogólnie chodzi o to, że w trakcie krojenia cebuli naruszamy jej strukturę komórkową, a ze zniszczonych komórek wydostaje się enzym alliinaza, który natychmiast wchodzi w reakcję z substancją zawierającą siarkę, również uwalnianą w trakcie oporządzania cebuli. Reakcja ta prowadzi do powstania kwasu 1- sulfopropenylowego, który jest następnie przekształcany do S-tlenku tiopropanalu. I to właśnie ten ostatni gaz wywołuje u nas łzawienie.

Nowe cebule Sunions zostały tak zmodyfikowane, żeby nie wytwarzać drażniącego gazu w trakcie krojenia, ale, niestety, wszystko ma swoją cenę. W tym wypadku zresztą dosłowną, ponieważ trzypak Sunions w supermarkecie Waitrose będzie kosztował £1,50 – lub 50 p za cebulę. To trzy razy więcej niż najtańsza cebula marki Waitrose, która kosztuje 14 pensów za sztukę.