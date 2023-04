Do sprzedaży trafiły właśnie nowe znaczki z wizerunkiem króla Karola. Dzień po podwyżce

Gdzie można je kupić i co stanie się ze znaczkami z podobizną królowej Elżbiety?

Znaczki pocztowe z wizerunkiem króla Karola trafiły do sprzedaży.

Nowe znaczki Royal Mail z wizerunkiem króla Karola trafiły do powszechnej sprzedaży od dziś – wyznaczając kamień milowy w panowaniu monarchy. To pierwszy raz, kiedy podobizna króla pojawiła się na znaczkach pocztowych po śmierci jego matki we wrześniu ubiegłego roku.

Zaledwie dzień po wzroście cen znaczków pocztowych w Wielkiej Brytanii, wypuszczono na rynek pierwsze z wizerunkiem króla Karola. Za znaczki pierwszej klasy (first class) musimy zapłacić 1,10 funta, czyli o 15 pensów więcej, a za znaczki drugiej klasy (second class) 75 pensów, czyli o 7 pensów więcej.







Znaczki z królem Karolem od dzisiaj w sprzedaży

Wizerunek króla pojawia się od dzisiaj na znaczkach pierwszej i drugiej klasy, i przedstawia jego głowę i szyję w stylu wizerunku zmarłej królowej na starych znaczkach i wszystkich brytyjskich monarchów od czasów królowej Wiktorii.

Zgodnie z tradycją stemplową król jest zwrócony w lewo, ale - w przeciwieństwie do znaczka z królową Elżbietą, nie nosi korony. Ten sam obraz rzeźby profilowej wykonanej przez artystę Martina Jenningsa był używany przez Mennicę Królewską do produkcji monet. Obraz rzeźby został dostosowany do wykorzystania na nowych znaczkach.

To pierwszy raz, kiedy podobizna króla pojawia się na znaczkach po śmierci jego matki, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Jednak niektórzy sprzedawcy detaliczni mogą nie oferować jeszcze nowych znaczków klientom, jeśli zapasy znaczków z wizerunkiem królowej nie zostały całkowicie wyprzedane.

Nowe znaczki zgodne z wytycznymi króla

Król nadzorował proces produkcji znaczków w Royal Mail, aby zachować spójność stylu i wykorzystać już istniejące znaczki przedstawiające królową.

- Wytyczne, które otrzymaliśmy od Jego Królewskiej Mości, dotyczyły bardziej kontynuacji i nierobienia niczego innego niż to, co było wcześniej – powiedział na początku tego roku dyrektor ds. Zagranicznych i polityki Royal Mail.

- Myślę, że może istnieć opinia, że przez 70 lat ludzie byli tak przyzwyczajeni do oglądania wizerunku Jej Królewskiej Mości, mimo że obecny wizerunek zaczął się dopiero w 1967 roku, że nie chcą zmiany tego, co było wcześniej – dodał David Gold.

Zaznaczył również, że: „Król dał bardzo jasne wskazówki, że nie chce, aby cokolwiek było przerabiane na masę papierniczą, nie chciał, aby wyrzucano zapasy. Wyraził się bardzo jasno, niezależnie od tego, jak długo zajmie oczyszczenie magazynów, nie ma pośpiechu”.

Co stanie się ze znaczkami z królową Elżbietą?

Portret, osobiście zatwierdzony przez króla, będzie używany na wszystkich znaczkach pocztowych, które są zwykłymi, niepamiątkowymi znaczkami pocztowymi. Jego sylwetka pojawiła się już wcześniej na specjalnym zestawie znaczków przedstawiającym popularne kwiaty ogrodowe. Jednak jest mało prawdopodobne, aby nowe znaczki codziennego użytku szybko znalazły się w powszechnym użyciu.

- Urzędy pocztowe i sprzedawcy detaliczni będą nadal sprzedawać swoje istniejące zapasy znaczków z Jej Królewską Mością Królową Elżbietą, a następnie otrzymają nowe znaczki, gdy istniejące zapasy w Royal Mail zostaną wyczerpane. Zminimalizuje to środowiskowy i finansowy wpływ zmiany monarchy [na projekt] – powiedziała rzeczniczka Royal Mail.

Projekt nowych znaczków z królem Karolem

Royal Mail sprzedaje zestawy nowych znaczków z wizerunkiem króla Karola na swojej stronie internetowej.

W nowym projekcie znaczków oparto się na klasycznym profilu królowej Elżbiety stworzonym przez artystę Arnolda Machina w 1967 roku. Portret króla nie posiada korony ani królewskich symboli - w przeciwieństwie do wielu jego poprzedników, gdzie na znaczkach królów często znajduje się wizerunek korony, a królowe są przedstawiane w koronie lub diademie.

Projekt oparty jest na rzeźbie wykonanej przez artystę Martina Jenningsa dla nowych monet króla Karola – z obrazem następnie cyfrowo dostosowanym do znaczków. Pięćdziesiąt monet pensowych z tym wizerunkiem jest już w obiegu.

Król Karol jest siódmym monarchą, który pojawia się na znaczkach - królowa Wiktoria była pierwszą, w 1840 roku, kiedy jej profil został pokazany na „Penny Black”.

