Do referendum brexitowego w 2016 W OGÓLE nie powinno dojść - Brytyjczycy żałują swojej decyzji

Jak wynika z najnowszego sondażu zleconego przez "The Observer" większość Brytyjczyków jest zdania, że referendum ws. wyjście UK ze struktur unijnych w 2016 w ogóle nie powinno mieć miejsce. Mądrzy po szkodzie?

Jak czytamy na łamach "The Guardian" ponad połowa, a dokładnie 57 procent dorosłych mieszkańców Wysp nie ma wątpliwości, że obecnego zamieszania związanego z Brexitem, jego datą, kształtem umowy i ogólnym bałaganem by nie było, gdyby... do referendum zarządzonego przez Davida Camerona w 2016 roku by po prostu nie doszło. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie "The Obserber" Brytyjczycy dostrzegają, że tamto referendum było po prostu błędem. Decyzji tej broni obecnie zaledwie 29% ogółu społeczeństwa.

Wśród tych osób, które ponad trzy lata temu wzięły udział w plebiscycie i głosowały za dalszym członkostwem w UE, przeważa zdecydowana opinia, że referendum w ogóle nie powinno było się odbyć. Takie zdanie wyraziło aż 87% ankietowanych - dla porównania jedynie siedem procent nadal utrzymuje, że było to jednak dobry pomysł.

Z kolei ci, którzy od samego początku optowali za Brexitem z perspektywy czasu zapewniają, że to była dobra decyzja. Większość (57%) pośród osób, które w czerwcu 2016 oddały głos na "leave" obstaje przy swoim zdaniu. Prawie jedna trzecia (32%) jednak się zreflektowała, uderzyła w pierś i teraz twierdzi, że jednak referendum było złym pomysłem.

Co ciekawe, pomimo tego, że większość (niewielka, ale jednak większość!) przyznaje się do błędu, to jedynie niewielki odsetek ankietowanych godzi się na kolejne referendum. Za taką opcję opowiada się jedynie 23% z wszystkich pytanych Brytyjczyków, a pośród wyborców Partii Konserwatywnej ten odsetek wynosi zaledwie 5 procent!

Gdyby jednak doszło do kolejnego referendum w tej sprawie to bardzo ciężko byłoby przewiedzieć, jak zagłosowaliby mieszkańcy UK! Za pozostaniem UE opowiada się 43% z wszystkich głosujących, z kolei 42% - za wyjściem. Przewaga jednego procenta mieści się w granicy błędu statystycznego, więc wynik pozostaje dziś sprawą otwartą.

Jeśli więc nie drugie referendum to co? W kwestii brexitowego impasu największe poparciem społecznym cieszy się pomysł jest przeprowadzenia przedterminowych wyborów powszechnych - tę opcję popiera 31%. 27% optuje za zapewnieniu Izbie Gmin niezbędnego czasu na przyjęcie przepisów dotyczących Brexitu, gdy idea drugiego referendum odpowiada tylko 23% ankietowanych.