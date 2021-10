Do pracy w UK na podstawie tymczasowej wizy zgłosiło się jak dotąd zaledwie 127 kierowców cystern z UE

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii wydał pozwolenie na zatrudnienie „od zaraz” 300 kierowców cystern z Unii Europejskiej. Ale... co przyznał w wywiadzie sam Boris Johnson, jak dotąd chęć i gotowość do podjęcia pracy na Wyspach przy rozwożeniu paliwa wyraziło zaledwie... 127 kierowców.

Choć w dzisiejszym wydaniu „The Times” czytamy, że do pracy na Wyspach, w ramach rządowego programu awaryjnego, zgłosiło się jedynie 27 kierowców cystern z krajów Unii Europejskiej, to premier Boris Johnson prostuje, że liczba ta wynosi tak naprawdę 127. Sprostowanie premiera brzmi jednak jak ponury żart, ponieważ nawet, jeśli dziennikarze poczytnej gazety się pomylili, to nie zmienia to faktu, że zaproszenie wysłane przez Brytyjczyków do unijnych kierowców nie spotkało się na kontynencie z prawie żadnym odzewem. A to oznacza, że Brytyjczycy jeszcze trochę będą się musieli pomęczyć z brakami paliwa na stacjach benzynowych, a także, prawdopodobnie, z pustymi półkami w supermarketach.

Awaryjny program wizowy dla kierowców z UE

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu rząd zgodził się uruchomić awaryjny program wizowy dla 5000 kierowców tirów i dla 5500 pracowników zakładów mięsnych pochodzących z UE. Następnie, na fali poważnych niedoborów paliwa na stacjach benzynowych na terenie całego kraju, rząd postanowił zaprosić do pracy na Wyspach 300 kierowców cystern „od zaraz”. Premier ogłosił także wydłużenie obowiązywania tymczasowej wizy – pierwotnie bowiem miała ona być ważna do końca grudnia, ale z uwagi na brak zainteresowania pracowników UE przyjazdem do UK na mniej niż trzy miesiące, nastąpiła w tym względzie zmiana i wizy mają być ważne do lutego/marca.

- Ludzie nie chcą przyjeżdżać, chyba że będzie to naprawdę atrakcyjna alternatywa - powiedział „The Times” Rod McKenzie, dyrektor ds. polityki w Road Haulage Association. I dodał: - Nie rezygnujesz z dobrze płatnej pracy na rzecz lepiej płatnej pracy, jeśli będzie ona trwać tylko kilka miesięcy.

