Do podróżowania w obrębie Unii Europejskiej wystarczy jedna dawka szczepienia? Zmiana może zostać przyjęta jeszcze w tym tygodniu

Fot. Getty

Czy do podróżowania w obrębie Unii Europejskiej wystarczy pojedyncza dawka szczepienia? Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że państwa członkowskie Wspólnoty są takiemu rozwiązaniu przychylne.

Jak podaje flamandzki serwis informacyjny „De Standaard”, powołując się na anonimowe źródła w strukturach Unii Europejskiej, państwa Wspólnoty w większości popierają pomysł, by umożliwić swobodne podróżowanie w obrębie Unii Europejskiej wszystkim osobom, które przyjmą tylko jedną dawkę szczepionki (w przypadku preparatów dwudawkowych). Chodzi tu o szczepionki firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca, natomiast nie dotyczy to jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson. Gdyby rewelacje flamandzkiego serwisu się potwierdziły, to byłoby to ogromne ułatwienie dla wszystkich, którzy pragną w najbliższym czasie wyjechać na wakacje. Dotychczas bowiem kraje UE skłonne były luzować obostrzenia jedynie dla osób, które przeszły pełen cykl szczepień.

Unijny certyfikat covidowy

W Unii Europejskiej trwają także intensywne prace nad wprowadzeniem certyfikatu covidowego, który miałby być jednolity dla obywateli wszystkich państw Wspólnoty. Certyfikat, nazywany czasem błędnie paszportem szczepionkowym, ma zawierać informacje dotyczące otrzymanych szczepień, posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa lub informację o przechorowaniu COVID-19. Dokument ma być darmowy i ma być dostępny zarówno w formie cyfrowej (do ściągnięcia na telefon czy tablet), jak i papierowej. Ze wstępnych informacji wynika, że unijny certyfikat immunologiczny mógłby zacząć obowiązywać 21 czerwca, ale w tym względzie wciąż trwają negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską.