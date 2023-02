Do końca roku Aldi otworzy 40 kolejnych sklepów i zatrudni 6000 osób

Sieć Aldi chce podbić Wielką Brytanię — władze niemieckiego dyskontu zapowiedziały otwarcie 40 nowych sklepów i stworzeniu 6 tysięcy nowych miejsc pracy do końca roku 2023.

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku pisaliśmy, iż Aldi wyprzedziło sieć Morrisons i stało się już czwartym co do wielkości supermarketem funkcjonującym w Wielkiej Brytanii. W chwili obecnej niemiecki dyskont dysponuje prawie 1000 punktów w UK i zatrudnia 40 000 osób. Jeszcze w lipcu zeszłego roku pisaliśmy o planach związanych z dalszą ekspansję. Wówczas, zapowiedziano rozszerzenie w ramach dystrybucji, transportu i konserwacji w ranacg 11 regionalnych centrów dystrybucji w UK.





„Ponieważ stale się rozwijamy i sprawiamy, że Aldi staje się dostępne dla jeszcze większej liczby kupujących, potrzebujemy więcej niesamowitych współpracowników w naszych lokalizacjach dystrybucyjnych w całym kraj” - komentowała wówczas Kelly Stokes, dyrektor ds. rekrutacji w Aldi UK. Jak obecnie podaje portal „The Daily Mirror” Aldi nadal chce zatrudnić 450 osób w swoich centrach dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii, zatem będziemy mieli do czynienia z równoległą rekrutacją kadry, zarówno do sklepów, jak i na magazyny.

Coraz więcej Aldi w UK

Kolejny proces rekrutacji związany jest z dalszym rozwojem niemieckiej sieci w UK. Aldi chce otworzyć kolejne 40 sklepów na Wyspie. W związku z tym konieczne będzie zatrudnione nowych pracowników. Ilu? Do obsadzenia będzie 6000 miejsc pracy. Te plany dotyczą roku 2023. Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć nowi pracownicy Aldi?

Asystenci sklepowi otrzymują wynagrodzenie początkowe w wysokości 11,00 GBP za godzinę pracy (dotyczy to placówek w całym kraju), wzrastające do 11,90 GBP. Adekwatnie, zarobki w obrębie M25 wynoszą 12,45 GBP oraz 12,75 GBP. Dodajmy, iż w międzyczasie popularny supermarket podniósł również płacę początkową dla swoich 7000 pracowników magazynowych, którzy teraz otrzymują wynagrodzenie w wysokości 13,18 GBP za godzinę. Poprzednio wynosiło ono 11,48 GBP.

Niemiecka sieć chce otworzyć 40 sklepów i zatrudnić 6 tysięcy osób

Płace oferowane sprzedawcom i personelowi magazynowemu Aldi przekraczają zalecane przez Living Wage Foundation wynagrodzenie godzinowe w wysokości 10,90 GBP.

Gdzie powstaną nowe sklepy pod szyldem Aldi?

Oto lista potwierdzonych lokacji:

William Frost Way, Norwich

Salt Lake, Porthcawl

Kingston Park, Newcastle

Station Road, Castle Donnington

Eastrea Road, Whittlesey

Causeway Park, Staines upon Thames

Farnham Road, Slough

Auckland Road, Southampton

Hedge End, Southampton

Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi UK, powiedział: „Popyt na zakupy w Aldi nigdy nie był wyższy, niż obecnie, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że w każdym naszym sklepie można uzyskać znaczne oszczędności bez uszczerbku dla jakości. Ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, że jeszcze bardziej ułatwiamy zakupy większej ilości osób, otwierając dziesiątki nowych sklepów. Nasz sukces zależy od niesamowitej pracy, jaką codziennie wykonują nasi współpracownicy i nie możemy się doczekać powitania tysięcy kolejnych pracowników w Zespole Aldi w 2023 roku”.

Popularność Aldi wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie w czasie obecnego kryzysu kosztów utrzymania. Niemiecka sieć supermarketów szczyci się produktami spożywczymi o „najlepszej możliwej wartości” dla klientów, a także wysoką jakością.

„Popyt na zakupy w Aldi nigdy nie był wyższy”

Przypomnijmy, iż Aldi okazało się najtańsze w zakupach „grocery” w rankingu przygotowanym przez „Which?” w styczniu 2023 roku. Cena koszyka 45 produktów w niemieckim dyskoncie wyniosła 82.03 GBP (w zeszłym miesiącu - 81,63 GBP). Różnica między liderem zestawienia a ostatnim marketem na liście sięgnęła 25.68 GBP (w Waitrose wydamy 107.71 GBP). Konkurencyjny Lidl osiągnął wynik o 2.04 GBP wyższy (84.07 GBP). Z „wielkiej czwórki” supermarketów Tesco pozostaje najtańsze (93.80 GBP).

W 2022 roku Aldi przez siedem kolejnych miesięcy, od czerwca do grudnia oferował najniższą cenę codziennych zakupów spożywczych. Wcześniej, to Lidl był najbardziej korzystny pod tym względem, konkretnie od stycznia do maja, przez okres pięciu miesięcy. Jak widać niemieckie sieci w tym zakresie „rządzą” w UK i nie mają konkurencji.

