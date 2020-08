Do kiedy można jeść na mieście za pół ceny z rządowego programu Eat Out to Help Out?

Fot. Getty

Od 3 sierpnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą korzystać z 50% zniżki na jedzenie, jeśli zdecydują się na posiłek „na mieście”. Kiedy kończy się rządowy program Eat Out to Help Out?

Program Eat Out to Help Out okazał się strzałem w dziesiątkę brytyjskiego Kanclerza Skarbu Rishi Sunaka. Najnowsze dane Ministerstwa Skarbu pokazują, że z posiłków za pół ceny na mieście skorzystano już ponad 35 milionów razy. Przypomnijmy, że głównym celem rządowego programu miało być ożywienie sektora gastronomicznego, który został mocno poszkodowany w czasie lockdownu.

Zniżka 50% na jedzenie na mieście

Od 3 sierpnia 2020 w restauracjach uczestniczących w rządowym programie Eat Out to Help Out klienci otrzymują 50% zniżki na zamówienia „na miejscu” - w poniedziałki, wtorki i środy. Należy jednak pamiętać, że maksymalna kwota rabatu wynosi 10 funtów za posiłek/osobę. Program rabatowy w angielskich restauracjach miał obowiązywać do końca sierpnia, jednak ponieważ następny poniedziałek (31 sierpnia), to bank holiday, wiele osób zastanawia się, czy to dziś (w środę 26 sierpnia) kończy się rządowy program, czy może mimo wszystko w ostatni dzień tego miesiąca...?

Jak zjeść na mieście za pół ceny? - ZOBACZ WIDEO:

Kiedy kończy się program Eat Out to Help Out?

Czy dziś mamy ostatnią szansę, by zjeść na mieście za połowę ceny? Na szczęście okazuje się, że nie - ponieważ program Eat Out to Help Out kończy się 31 sierpnia i nie ma znaczenia, że tego dnia w Anglii będzie bank holiday. Oznacza to, że w dzień wolny będziemy mogli cieszyć się wyjściem na miasto w niższej cenie!

