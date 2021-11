Do jakich absurdalnych rzeczy zmusza Ministerstwo Pracy i Emerytur osoby wnioskujące o Universal Credit?

Wnioskując o przyznanie Universal Credit trzeba spełnić określone wymagania, jednak wśród tych konkretnych i sensownych, bywają też bardziej absurdalne, a nawet naruszające godność wnioskodawcy.

Staranie się o Universal Credit dla niektórych osób w Wielkiej Brytanii jest krępującą sprawą, jednak Ministerstwo Pracy i Emerytur postanowiło jeszcze bardziej utrudnić im zadanie i – aby wykluczyć oszustwo – żąda od aplikujących dowodów, które mogą stawiać ich w mało komfortowej sytuacji.

Wymagania wobec wnioskujących o Universal Credit

Ministerstwo Pracy i Emerytur próbuje zabezpieczać się przed osobami, które oszukują system świadczeń socjalnych i pobierają zasiłki ukrywając fakt, że nie spełniają wszystkich wymogów z tym związanych.

Prowadzi to jednak do absurdalnych sytuacji, w których wnioskodawcy proszeni są np. o to, aby wysłali - w ramach jednego z dowodów na to, że nie oszukują - zdjęcie siebie z codzienną gazetą lokalną zrobione na tle swojego domu lub tablicy z nazwą ulicy, przy której mieszkają.

W ten sposób proces weryfikacyjny, któremu podlegają osoby starające się o Universal Credit, staje się nie tylko absurdalny, ale także graniczy z naruszaniem godności aplikujących. Ministerstwo twierdzi, że wymagania takie są uzasadnione i pokazują, że rządowi zależy na weryfikacji osób, które zgłosiły się do pobierania świadczeń w czasie pandemii, gdy spotkania bezpośrednie nie były możliwe.

Twarde żądania

Co jednak istotne wymagania, czy raczej żądania weryfikacyjne wobec wnioskujących o Universal Credit są niepodważalne i należy je spełnić, aby nie zostać wykluczonym z procesu aplikacji.

Wśród wymagań znajdują się także – konieczność przesłania zdjęcia dowodu potwierdzającego tożsamość wnioskującego oraz oddzielnie zdjęcia, na którym będzie widoczna twarz wnioskodawcy oraz jego dowód tożsamości.

Mimo spełnienia wszystkich wymogów i żądań, osoba wnioskująca o Universal Credit nadal może zostać poproszona o stawienie się na spotkaniu w Job Centre osobiście.