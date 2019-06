"Do Brexitu nie dojdzie" - Europejczycy ze wschodniej części UE są przekonani, że Wielka Brytania nigdy nie opuści Unii Europejskiej

Fot. Getty

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Gallup International wynika, że większość obywateli UE pochodzących z krajów Europy środkowo-wschodniej (w tym Polaków) jest przekonana, że do Brexitu nigdy nie dojdzie, a ponad połowa mieszkańców Starego Kontynentu boi się, że jeśli UK wyjdzie z UE, to prawdopodobnie zrobią to też inne kraje Wspólnoty. A jakie jest Wasze zdanie?

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach 29 kwietnia - 6 maja 2019, na grupie 3034 obywateli UE-27 i 2084 obywateli Wielkiej Brytanii. Według sondażu 48 proc. mieszkańców środkowo-wschodniej części UE uważa, że do Brexitu nie dojdzie, a 37 proc. jest przeciwnego zdania. Jednak biorąc pod uwagę wynik ogólnej populacji obywateli UE, o Brexicie jest przekonanych aż 47 proc. Europejczyków, a o tym, że Brexitu nie będzie tylko 39 proc. Wśród Brytyjczyków odsetek tych, którzy sądzą, że Brexit zostanie odwołany wynosi jeszcze mniej, bo zaledwie 27 proc. Przeciwnego zdania jest 44 proc. obywateli UK.

W badaniu zapytano również o to, czy Brexit będzie bardziej korzystny dla UE niż dla UK. Okazało się, że większość ankietowanych ze wszystkich grup jest stania, że to Unia więcej straci gorzej na Brexicie - zdanie to podziela 58 proc. Europejczyków i aż 62 proc. Brytyjczycków. Dodatkowo, aż 56 proc. obywateli UE boi się tzw. efektu domina - tego, że jeśli dojdzie do Brexitu, to inne kraje pójdą w ślad za Wielką Brytanią, opuszczając Wspólnotę, a to z pewnością byłoby niekorzystne dla UE.

Inne ciekawe pytanie, jakie padło w badaniu, okazało się związane z poczuciem tożsamości i przynależności. Zapytano ankietowanych, czy czują się Europejczykami. O ile ż 72 proc. obywateli UE odpowiedziało twierdząco, to wśród Brytyjczyków zdania były zdecydowanie bardziej podzielone: tylko 42 proc. Brytyjczyków czyje się Europejczykami, a nie czuje się nimi 46 proc. Pozostałe 12 proc. miało trudności z odpowiedzią na to pytanie.

