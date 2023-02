Do 2033 roku roboty będą wykonywać 39% prac domowych, według ekspertów od automatyzacji i AI

Według ekspertów, w przeciągu zaledwie dekady około 39% czasu poświęcanego na prace domowe i opiekę nad bliskimi będzie można zautomatyzować i tymi obowiązkami zajmą się roboty wyposażone w sztuczną inteligencję.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Wielkiej Brytanii i Japonii, w ciągu najbliższych 10 lat stopień rozwoju sztucznej inteligencji i poziom automatyzacji osiągnie tak wysoki poziom, że zakupy spożywcze nie będą robione przez ludzi, a pewną część obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi wezmą na siebie roboty. Według ekspertów rewolucja w sztucznej inteligencji może skrócić czas, jaki ludzie spędzają (czy też wręcz tracą!) na obowiązkach domowych, a roboty będą w stanie wykonać około 39% z tych zadań w ciągu najbliższej dekady.





„Jeśli roboty zabiorą nam pracę, czy przynajmniej wyniosą za nas śmieci?”

Badanie naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i japońskiego Uniwersytetu Ochanomizu miało formę obszernej ankiety przeprowadzonej wśród 65 ekspertów specjalizujących się w kwestiach związanych z automatyzacją, robotyką i sztuczną inteligencją. Zespół poprosił 29 ekspertów AI z Wielkiej Brytanii i 36 ekspertów AI z Japonii o ich prognozy dotyczące zastosowań najnowocześniejszych technologii w naszych domach. Jakie były wyniki tego badania?

Jak czytamy na łamach BBC, roboty przeznaczone „do domowych prac”, takie jak roboty odkurzające, „stały się najczęściej produkowanymi i sprzedawanymi robotami na świecie”. Brytyjscy eksperci płci męskiej byli bardziej optymistyczni w kwestii automatyki domowej w porównaniu z kobietami, a w Japonii było całkiem na odwrót. Na jakie obowiązki domowe, które zdaniem ekspertów dałoby się zautomatyzować, wskazywano?

Automatyzacja gospodarstw domowych nie tylko w UK

„Przewiduje się, że tylko 28% prac związanych z opieką, w tym czynności takie jak nauczanie dziecka, towarzyszenie dziecku lub opieka nad starszym członkiem rodziny będzie dało się powierzyć robotom” - komentowała dr Lulu Shi z Oxford Internet Institute. Z drugiej strony oczekiwano, że technologia skróci o 60% czas, który spędzamy na zakupach spożywczych.

Niemniej, przewidywania, że „w ciągu najbliższych dziesięciu lat” roboty uwolnią nas od ciężaru domowych obowiązków, mają długą historię i pewien sceptycyzm w tej kwestii może być uzasadniony. W 1966 roku program telewizyjny Tomorrow's World doniósł o robocie domowym, który mógłby gotować obiad, wyprowadzać psa, zajmować się dzieckiem, robić zakupy, przygotowywać koktajle i wykonywać wiele innych zadań. Czy dziś, w 2023 roku, ktoś w ogóle o nim pamięta? No właśnie...

Jakie zagrożenia płyną z automatyzacji?

Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji budzi nie tylko nadzieje, ale również obawy. I to całkiem poważne. Ekaterina Hertog, profesor nadzwyczajny w dziedzinie sztucznej inteligencji i społeczeństwa na Uniwersytecie Oksfordzkim, wezwała do publicznej debaty na temat prywatności w erze inteligentnych technologii, „gdzie odpowiednik Alexy jest w stanie podsłuchiwać i nagrywać to, co robimy, a następnie składać o tym raporty” gigantycznej korporacji nastawionej wyłącznie na osiąganie zysków.

Społeczeństwo musi być świadome problemów związanych z mieszkaniem w domu pełnym inteligentnej automatyki. „Nie sądzę, abyśmy jako społeczeństwo byli przygotowani do zarządzania takim hurtowym atakiem na naszą prywatność” - komentowała profesor Hertog.

W czym roboty nie będą mogły nas wyręczyć?

Ekaterina Hertog podniosła także argument związany z nierównościami płciowymi. Istnieje szansa, iż automatyzacja mogłaby przyczynić się do poprawy sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się kobiety, ponieważ to właśnie one ponoszą większy ciężar nieodpłatnej pracy wykonywanej w domu. W Wielkiej Brytanii kobiety biorą na siebie ponad dwa razy więcej obowiązków niż mężczyźni, podczas gdy w Japonii mężczyźni wykonują mniej niż jedną piątą nieodpłatnej pracy wykonywanej przez kobiety.

Warto również zwrócić uwagę, iż fakt, że nowoczesna technologia po prostu kosztuje całkiem nie mało, sprawi, iż ​​korzystanie z robotów domowych może również doprowadzić do „wzrostu nierówności w czasie wolnym”, bo tylko bogatsze gospodarstwa domowe mogą sobie pozwolić zautomatyzowanie części obowiązków.

