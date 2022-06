Do 2030 r. w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w UK zatrudnionych zostanie 100 000 pracowników

Fot. Getty

Obecnie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest nieco ponad 30 000 ludzi. Tymczasem, jak wskazują eksperci, do 2030 r. liczba pracowników w tej branży zwiększy się nawet do 100 000.

Z badania przeprowadzonego przez Offshore Wind Industry Council (OWIC) wynika, że w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii pracuje obecnie około 31 000 ludzi. Jest to o 16 proc. więcej, niż w tym samym czasie w zeszłym roku, gdy w branży tej zatrudnionych było 26 000 osób. Dane szczegółowe pokazują z kolei, że spośród tych 31 000 miejsc pracy, 19 600 to bezpośrednie miejsca pracy (wyłącznie w morskiej energetyce wiatrowej), a 11 500 to pośrednie etaty – na przykład w firmach z łańcucha dostaw, które wytwarzają produkty dla branży morskiej energetyki wiatrowej. 30 proc. obecnych etatów znajduje się w Szkocji, a 15 proc. to miejsca pracy w Yorkshire i Humber. Raport OWIC wskazuje natomiast, że do 2030 r. branża energetyki wiatrowej będzie już dysponowała 97 465 etatami, z czego 61 361 to będą miejsca pracy bezpośrednie, a 36 104 – pośrednie.

Miliony zostaną zainwestowane w energetykę wiatrową w UK

Z raportu Offshore Wind Industry Council wynika także, że w latach 2022 – 2030 w sektor morskiej energetyki wiatrowej prywatne podmioty mogą zainwestować nawet £155 miliardów. A to oznaczałoby, że średnie roczne inwestycje w tej branży wyniosłyby ponad £17 miliardów rocznie – o wiele więcej, niż sugerowały prognozy z marca zeszłego roku, które kwotę tę szacowały na £10 miliardów rocznie. W raporcie UK Offshore Wind Skills Intelligence Report czytamy, że najnowsze dane podkreślają tylko „niesamowitą odporność branży morskiej energetyki wiatrowej i jej zdolność do pozostania kręgosłupem odrodzenia gospodarczego w Wielkiej Brytanii”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!