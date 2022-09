Do 2030 polska rodzina znajdzie się w lepszej sytuacji finansowej niż brytyjskie gospodarstwo domowe

Na łamach prestiżowego "The Financial Times" John Burn-Murdoch dokonał bardzo ciekawej analizy ekonomicznej, której wnioski mogą być dla nas - Polaków mieszkających w UK - niezwykle interesujące.

"Gdzie wolisz mieszkać? W społeczeństwie, w którym bogaci są niezwykle bogaci, a biedni bardzo biedni, czy w takim, w którym bogaci są po prostu bardzo zamożni, ale nawet ci o najniższych dochodach również cieszą się przyzwoitym standardem życia?" - to pytanie, które Burn-Murdoch zadaje na samym początku swojego artykułu ("Britain and the US are poor societies with some very rich people") i bliżej przygląda się nierównościom społecznym. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Wielka Brytania nadal pozostaje niezwykle bogatym krajem. "Brytyjczycy cieszą się bardzo wysokim standardem życia praktycznie, bez względu na to, jaką metodologię badawczą się przyjmie" - jak czytamy. W 2021 roku 3% najlepiej zarabiających brytyjskich gospodarstw domowych bogaciło się o 84 000 funtów. To stawiało ich tuż za najbogatszymi Niemcami i Norwegami, na samym szczycie krezusów w globalnej skali.

... ale to tylko ci najbogatsi! Co się dzieje, jak zaczniemy schodzić niżej? W Norwegii "górny" 10 procent zajmuje drugie miejsce pod względem poziomu życia w skali świata, mediana zarobków dla gospodarstw domowych jest druga na świecie, a najbiedniejsze 5 procent to najlepiej prosperujące 5 procent danego społeczeństwa w ogóle. Wniosek? Norwegia to dobre miejsce do życia, bez względu na to, czy jesteś bogaty, czy biedny.

Różnica między bogatymi a biednymi w UK staje się coraz większe

Z UK jest inaczej. Podczas gdy najlepiej zarabiający są na szczycie i zajmują piąte miejsce w globalnym rankingu, to już przeciętne gospodarstwo domowe zajmuje 12. miejsce, a najbiedniejsze 5 procent - tylko 15. miejsce. Jakość życia (przeciętnie!) na Wyspie się pogarsza i Wielka Brytania zaczyna odstawać od zachodnioeuropejskich standardów. Jak wylicza Burn-Murdoch w zeszłym roku sytuacja najniżej zarabiających gospodarstwa domowych w UK była gorsza o 20 procent, niż ich odpowiedników na Słowenii!

W 2007 roku przeciętne brytyjskie gospodarstwo domowe miały się gorzej pod względem finansowym od rodzin z krajów północno-zachodniej Europie, ale od tego czasu różnica ta powiększyła się do 20 procent. "Przy obecnych tendencjach, przeciętne słoweńskie gospodarstwo domowe będzie w lepszej sytuacji niż jego brytyjski odpowiednik do 2024 roku, a przeciętna polska rodzina przeskoczy je przed końcem trwającej dekady" - zaznacza autor piszący dla "Financial Times".

Zarobki w PL rosną i do końca dekady ich średnie dogoni średnią w Wielkiej Brytanii

W swoim tekście John Burn-Murdoch odwoływał się do danych z Eurostatu, OECD i ankiety UK Family Resources, a po szczegóły w tym temacie odsyłamy do jego analiz.

Nie mamy wątpliwości, że jego teza jest dość odważna i można z nią dyskutować. W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć wzięto pod uwagę jedynie skalę zarobków, a na ogólną ocenę tego, jak się żyje w danym kraju wpływa znacznie więcej czynników. Nie chcemy również, aby ten tekst był odczytywany jako zachęta do powrotu z UK do PL. Nie jest to absolutnie jego celem! Jest nim natomiast jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie, którego dotyczy i ewentualnie wzbudzenie dyskusji.

