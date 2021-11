Do 2027 r. wielkość podatków płaconych przez każde gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii podskoczy o £3000

Fot. Getty

Z analizy przedstawionej przez The Resolution Foundation wynika, że pomimo zwiększonych wydatków rządowych, realne płace ponownie w przyszłym roku spadną. Szacuje się także, że do 2027 r. suma podatków dla każdego gospodarstwa domowego w Wielkiej Brytanii podskoczy o £3000.

Analiza think tanku The Resolution Foundation nie pozostawia wątpliwości - rząd Borisa Johnsona wyznaczył kurs, który oznacza gospodarkę opartą na wysokich podatkach. Z szacunków ekspertów RF wynika, że do 2027 r. suma podatków, jaką będzie musiało zapłacić rocznie każde gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii, zwiększy się o £3000. Jednocześnie realne płace, pomimo różnorodnych działań rządu, ponownie w przyszłym roku spadną. Wielka Brytania, jak mówią eksperci, przechodzi właśnie „najsłabszą dekadę [jeśli chodzi o] wzrost płac od lat 30. [XX wieku]”. Ich wnioski stoją zatem w sprzeczności z ostatnimi zapowiedziami Rishiego Sunaka, który zachwalał niedawno swój jesienny budżet jako budżet dający podwaliny pod gospodarkę „wysokich płac” w erze „post-covidowej”.

- Wyższe podatki nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania łączy konserwatyzm fiskalny ze starzejącym się społeczeństwem i wolno rozwijającą się gospodarką. Ale to koniec konserwatyzmu niskich podatków, a [suma] podatków wzrośnie o 3000 funtów dla każdego gospodarstwa domowego do połowy tej dekady – zaznaczył Torsten Bell, dyrektor naczelny The Resolution Foundation.

Taxes are rising for middle and higher income families. . In 2026-27, tax as a share of the economy will be at its highest level since 1950, amounting to a £3,000 increase per household since Boris Johnson became Prime Minister. pic.twitter.com/2O1VJV2re0