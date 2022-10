Do 100 funtów bonusu za ograniczenie zużycia energii elektrycznej w domu w zimie

Zajmująca się produkcją energii elektrycznej firma Octopus Energy przewiduje, że gospodarstwa domowe mogą zarobić około 100 funtów w okresie zimowym dzięki programowi ograniczenia zużycia prądu w tak zwanych godzinach szczytu.

Jedn z brytyjskich firm energetycznych jest przekonana, że najbardziej oszczędni z jej klientów będę w stanie zyskać nawet do 100 funtów w zbliżającym się sezonie zimowym. O co chodzi? Sprawa jest bardzo prosta. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali dnia jest nierównomierne. Można powiedzieć, że w tym względzie mamy do czynienia z tak zwanymi godzinami szczytu, a więc z okresami, w ramach których wielu konsumentów korzysta z urządzeń elektrycznych i zapotrzebowanie na energię z sieci jest po prostu większe. W kontekście obecnej sytuacji w Wielkiej Brytanii, a więc trwającego konfliktu na Ukrainie oraz niestabilnej sytuacji na rynkach energetycznych, będzie zachęcać się mieszkańców Wyspy do niekorzystania z energii w określonych godzinach. Osoby, które poczekają z włączeniem pralki, suszarki bębnowej lub zmywarki albo z naładowaniem baterii w swoim samochodzie elektrycznym i zrobią to w czasie, gdy popyt na prąd nie jest wysoki, są kuszone... bonusami finansowymi.

Dodatek finansowy za oszczędzanie prądu w godzinach szczytu

Jak podaje serwis informacyjny BBC, szczegóły tego programu mają zostać podane przez National Grid jeszcze w tym miesiącu. Zostanie on przyjęty przez wszystkich dostawców energii w październiku 2022 roku i będzie obowiązywał do marca 2023. Jak przekazuje operator sieci przesyłowej w UK, poszczególne gospodarstwa domowe będę w ten sposób w stanie zaoszczędzić nawet do 10 funtów dziennie (ale tylko w określonych dniach!).

Celem rzeczonego programu jest zaangażowanie poszczególnych konsumentów w oszczędzanie energii, co ma pozwolić na uniknięcie ewentualnych przerw w dostawach prądu w sezonie zimowym we wspomnianych wyżej godzinach szczytu, związanych ze zwiększonym popytem na prąd.

Kto kwalifikuje się do programu ogłoszonego przez National Grid?

Przypomnijmy, w mijającym tygodniu, a konkretnie w czwartek 6 października 2022 roku National Grid w swojej oficjalnej komunikacji przekazało możliwe scenariusze dotyczące sytuacji energetycznej UK. Czytamy w niej o „mało prawdopodobnym przypadku” niedoboru gazu, który mógłby się przełożyć braki prądu w niektórych domach „z góry określone okres” w ciągu dnia, aby „zapewnić ogólne bezpieczeństwo i integralność systemu elektroenergetycznego w Wielkiej Brytanii”. Zaznaczmy to bardzo wyraźnie — lokalne i czasowe „blackouty” to najczarniejszy z możliwych scenariuszy przewidzianych przez National Grid. Zasadniczo, wiele wskazuje na to, że do takiej sytuacji po prostu może nie dojść.

Jak na łamach „Polish Express” pisaliśmy wcześniej, operator brytyjskiej sieci przesyłowej podkreślił, że przy całej ostrożności, jest przekonany, iż tej zimy wystarczy energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby firm i konsumentów na terenie UK. W scenariuszu „bazowym” National Grid uważa, że ​zostanie wyprodukowanych około 3,7 GW energii elektrycznej więcej, niż potrzebuje kraj. Przewiduje wystarczającą nadwyżkę operacyjną przez całą zimę, chociaż spodziewa się niskich marż od początku grudnia do połowy stycznia, z wyłączeniem świąt Bożego Narodzenia.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

Program, który będzie zachęcał brytyjskie rodziny i przedsiębiorstwa do oszczędzania z energii poza okresami szczytowego zapotrzebowania, ma sprawić, że uda się „uwolnić” dodatkowe 2GW prądu. Pozwoli to na zapewnienie stałego dostępu do prądu około 600 000 domów. Podobne rozwiązanie zostało przetestowane przez klientów Octopus Energy na początku tego roku.

„Zamiast odcinać całe części kraju, jeśli brakuje nam gazu, możemy nagradzać ludzi za zużywanie mniejszej ilości energii w okresach szczytowego zapotrzebowania” – powiedział dyrektor generalny Octopus Greg Jackson. Dodajmy jednak, że nie każdy będzie mógł skorzystać z takiej opcji. Usługa określana jako „demand flexibility service” będzie dostępna dla domów z zainstalowanymi inteligentnymi licznikami. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii jest około 14 milionów gospodarstw domowych wyposażonych w takie właśnie liczniki.

Kiedy program zostanie uruchomiony?

Klienci, którym udało się zmniejszyć zużycie energii, zostaliby nagrodzeni bonusem finansowym, który prawdopodobnie wyniesie od 3 do 6 funtów za zaoszczędzoną kilowatogodzinę, jak wynika z wyliczeń firmy Octopus. Rekompensata prawdopodobnie będzie wyższa w dniach, w których popyt na energię może być większy. Podczas realizowania programu pilotażowego przez Octopus Energy w lutym i marcu, biorące w nim udział gospodarstwa domowe zaoszczędziły średnio 0,7 kilowatogodziny.

Julie Byrne z Saffron Walden z entuzjazmem wzięła udział w tej inicjatywie. Oszczędzała światło, suszyła ręczniki na zewnątrz, wyłączała komputer, a nawet odkładała w czasie gotowanie obiadu, co spotkało się z dezaprobatą jej 25-letniego syna. „Czasami było to niewygodne” – przyznawała. „Ale dawaliśmy radę. Nie chodziło tylko o pieniądze. Czułam, że po prostu pomagam”.

