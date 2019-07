Długi w UK się NIE przedawniają i nie "znikają" po przekroczeniu polskiej granicy! Co robić, gdy masz długi?

Wiele osób "gdzieś słyszało" albo "znajomy ich ciotecznego brata" lub - o zgrozo! - przeczytało na Facebooku, że przed długami w UK można uciec do Polski, bo "się przedawniają". Niestety, wśród Polaków na Wyspach wciąż pokutuje twierdzenie, że przed długami w UK jakoś da się uciec wracając do Polski. "Jakoś"...

Jak jednak wygląda prawda?

Z punktu widzenia prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii rzeczywiście, długi w UK ulegają przedawnieniu, przynajmniej w pewnej części przypadków. "W teorii" zatem ucieczka przed nimi jest więc możliwa, jednak w jak się okazuje "w praktyce" jest to w zasadzie zupełnie niemożliwe. Dlaczego? Już wyjaśniamy!

- Długi w Wielkiej Brytanii w zasadzie się nie przedawniają. Istnieje sytuacja, w której wierzyciel ma ustalony w wyroku sądowym czas na wyegzekwowanie swojego długu. Jeśli nie zdąży tego zrobić w tym terminie, to dług zostanie zablokowany. To jednak wcale nie oznacza, że dług będzie umorzony! - komentuje specjalnie dla "Polish Express" Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts.

>> Dowiedz się więcej o wychodzeniu z długów <<

Zadłużenie bankowe typu overdrafts, credit card, personal loan, brak uregulowanych opłat za media, prąd lub gaz to długi, które przedawniają się po 6 latach (Anglia, Walia i Irlandia Północna) lub 5 latach (Szkocja). W kwestii kredytów hipotecznych ten okres wynosi 20 lat, podobnie rzecz ma się w przypadku choćby niespłaconych council taxów. Z kolei kwestie podatkowe nie przedawniają się nigdy - nie ma co liczyć, że "ucieknie się" przed skarbówką. HMRC będzie ścigało dłużnika tak długo, aż go dopadnie i "wydusi" należne mu pieniądze.

Czyli można spać spokojnie, wrócić do Polski i mieć spokój? Absolutnie nie! Wierzyciele, tacy jak banki, instytucje państwowe czy urzędy lokalne mają do dyspozycji rozbudowany system tropienia dłużników. Istnieją specjalne działy zajmujące się wyłącznie tego typu sprawami i robią to skrupulatnie, metodycznie i skutecznie. Wspomniana wyżej "ucieczka" jest w zasadzie niemożliwa. Zaniechania w tej kwestii się nie zdarzają, choć rzecz jasna może się zdarzyć, że w jakimś przypadku komuś uda się uniknąć windykacji długu w UK. Jednak są to zwykle błędy systemu, przeoczenia człowieka lub zwykłe pomyłki, które nie powinny mieć miejsca. Do takich sytuacji rzeczywiście dochodzi, ale to zaledwie niewielki procent, jak nie promil całości!

>>Sprawdź jak wygląda oddłużanie <<

Co więcej, jeśli wierzyciel uzyskał już orzeczenie lub postanowienie sądu dotyczące danego długu to nawet jeśli minęła sześcioletnia lub pięcioletnia karencja to takie zobowiązanie nigdy nie ulegnie przedawnieniu. To jednak nie wszystko...

"Jeśli wierzyciel nie wyrobi się z odebraniem długu w terminie określonym w wyroku sądowym, to wciąż może nam uprzykrzać życie, np. psując opinię kredytową lub uniemożliwiając otrzymanie kredytu na preferencyjnych warunkach. Poza za tym w takich okolicznościach wierzyciele często zatrudniają firmę windykacyjną" - dodaje Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts.

Chcesz BEZPŁATNIE skonsultować swoją sytuację ze specjalistą Safe Debts?

WYPEŁNIJ FORMULARZ >>>