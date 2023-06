Dług publiczny UK w maju 2023 przekroczył wartość PKB

Brytyjskie zadłużenie przekroczyło poziom stu procent PKB, jak wynika z oficjalnych statystyk ONS. Wielka Brytania nie była tak zadłużona od 1961 roku. Co w praktyce to oznacza?

Dług publiczny Wielkiej Brytanii w maju 2023 roku przekroczył wysokość Produktu Krajowego Brutto, jak wynika z wyliczeń Office for National Statistics. Jak podaje agencja Reutera, zadłużenie netto sektora publicznego, z wyłączeniem banków kontrolowanych przez państwo, sięgnęło kwoty 2,567 biliona funtów. Stanowi to 100,1% obecnego PKB. W minionym miesiącu władze w Londynie zaciągnęły kolejne pożyczki na kwotę 20,045 miliarda funtów, choć wcześniej mówiło się, że dług zwiększy się „tylko” o 19,5 miliarda funtów.





Zaznaczmy w tym miejscu, iż istnieją przesłanki, aby sądzić, iż wysokie zadłużenie (powyżej ok. 90% PKB) spowalnia wzrost gospodarczy. Poniżej tego poziomu dług może być korzystny dla rozwoju gospodarki. Ewentualne dążenie do jego pełnego spłacenia jest jednak niepożądane, a wszelkie analogi długu publicznego np. z długami gospodarstw domowych są nieuprawnione.

Czym grozi tak wysokie zadłużenie?

Tymczasem roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii w maju 2023 nieoczekiwanie pozostała na niezmienionym poziomie wynoszącym 8,7%. Dane ONS pokazują stabilizację cen energii, równoważoną przez wzrost kosztów zakupu biletów lotniczych, wakacji i ceny używanych samochodów. Obecne tempo wzrostu cen zwiększa presję na Bank Anglii, który miałby zwiększyć stopy procentowe w takiej sytuacji.

Dodajmy, iż eksperci spodziewali się, iż indeks CPI w piątym miesiącu bieżącego roku jednak minimalnie spadnie, do poziomu 8,4%. Dodajmy w tym miejscu, iż inflacja bazowa, a więc miara, która nie obejmuje zmiennych cen żywności, energii, alkoholu i wyrobów tytoniowych, wzrosła z 6,8% w kwietniu do 7,1% w maju, osiągając najwyższy poziom od 1992 roku.

Czy gospodarka UK zacznie zwalniać i kraj wejdzie w recesję?

Tymczasem inflacja cen żywności spadła do najniższego poziomu w tym roku, ale nadal wywiera znaczącą presję na budżety gospodarstw domowych. Roczna inflacja artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii spadła do poziomu 16,5%, mierzonych w ciągu czterech tygodni do 11 czerwca, jak podaje ośrodek Kantar. W zeszłym miesiącu stopa inflacji wynosiła 17,2%, gdy w marcu sięgnęła rekordowych 17,5%. Jednocześnie mamy do czynienia z szóstym najwyższym wskaźnikiem w tym zakresie od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku, według danych Kantaru.

